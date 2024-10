Il futuro di Rudy Pankow in Outer Banks

Ci sono diverse teorie che girano sul web e che riguardano il futuro di Rudy Pankow in Outer Banks. Molti fan dello show ritengono probabile una sua uscita di scena, con tanto di morte, al termine della quarta stagione (che proseguirà il prossimo 7 novembre con le restanti 5 puntate).

Si tratta ovviamente di congetture che fino a ora abbiamo preso con le pinze proprio perché provenivano dal pensiero dei seguaci dello show. Adesso però qualcosa potrebbe essere cambiato. Nelle scorse ore l’interprete di JJ ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram che hanno seminato il panico tra i suoi follower.

Ci riferiamo a una serie di scatti in cui Pankow ringrazia, a turno, persone e/o cose che hanno reso la sua vita speciale. E dopo un post dedicato alla sua fidanzata e alla sua famiglia ce n’è anche uno dedicato proprio a Outer Banks.

Rudy Pankow – Instagram

“Grato di essere parte di questo show. Questo show mi ha dato così tante opportunità di esprimere la mia arte in così tanti modi diversi ed è stato un onore per me interpretare JJ. Grazie a tutti quelli che sono stati connessi a questa storia e che hanno espresso amore per questo show“, ha scritto Rudy Pankow.

Ci sono passaggi del testo che hanno insinuato il dubbio tra i fan dello show. Perché Rudy ha usato il tempo passato per parlare dell’onore che ha avuto nell’interpretare JJ? Con questa storia l’attore ha in pratica ammesso che le tesi presenti sul web sono veritiere e che al termine della quarta stagione uscirà di scena?

Soltanto il prossimo novembre avremo una risposta a questo dubbio. Intanto chi segue la serie sin dalla sua prima stagione continua a fare il tifo per la coppia formata da JJ e Kiara che, nelle prime cinque puntate, ha regalato al pubblico più di un’emozione. Avranno il loro happy ending?