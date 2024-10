Outer Banks 4 è l’ultima stagione?

C’è una possibilità concreta che Outer Banks 4 sia l’ultima stagione del teen drama? Questo è ciò che hanno iniziato a pensare diversi fan della serie sui social dopo l’uscita della prima metà della quarta stagione. Come ormai noto, infatti, i primi 5 episodi sono approdati sul catalogo a partire dallo scorso 10 ottobre.

La seconda metà dell’annata sarà invece disponibile a partire dal prossimo 7 novembre. In attesa di scoprire cosa accadrà dopo l’enorme cliffhanger con cui si è conclusa la quinta puntata, Entertainment Tonight ha incontrato Chase Stokes e Rudy Pankow.

Il tabloid ha domandato direttamente agli interpreti di John B e JJ aggiornamenti sul futuro dello show sottoponendo loro i dubbi dei fan su un possibile epilogo già al termine di Outer Banks 4.

Is 'Outer Banks' really ending with season 4? 😮Chase Stokes and Rudy Pankow weigh in on how much longer 'OBX' can go on for. pic.twitter.com/v7wfx5mRCI — Entertainment Tonight (@etnow) October 15, 2024

“Credo che il nostro obiettivo più grande sia quello di concludere lo show alla grande e non riguarda il modo in cui siamo partiti ma il modo in cui atterreremo – ha dichiarato Stokes – Voglio solo assicurare che renderemo giustizia allo show e che il finale, in qualsiasi tempo arriverà, sarà giusto. In questo momento per noi è uno spasso girare in un posto come questo, per questo sono felice di continuare“.

“Credo che ci siano ancora messaggi che debbano essere raccontati ma allo stesso tempo dipende tutto dagli sceneggiatori se hanno una buona base su cui costruire ancora questi messaggi. E io penso ce l’abbiano“, ha poi aggiunto Pankow.

Insomma, le risposte dei due attori principali della serie sono state il più democristiane possibili. Nessuno dei due si è esposto direttamente negando o confermando i rumor presenti sul web. Sarà soltanto Netflix a dare una risposta definitiva…