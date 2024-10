Cooper Koch è fidanzato

Siete curiosi di conoscere lo status sentimentale di Cooper Koch? È stato lui stesso a parlarne. L’attore è attualmente sulla cresta dell’onda grazie al suo ruolo in Monsters 2.

Nella seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy dedicata al caso dei fratelli Lyle ed Erik Menendez Koch si è fatto apprezzare per le sue doti interpretative. A convincere, in particolar modo, il pubblico è stato un suo monologo della durata di più di mezz’ora che è stato girato in piano sequenza.

In seguito all’enorme successo e al grande scalpore suscitato dallo show in tutto il mondo in molti si sono interessati alla sua carriera e anche alla sua vita privata. Cooper non è presente sui social e questo ha reso decisamente più difficile per gli amanti del gossip reperire informazioni preziose sul suo conto.

I pochi aggiornamenti sulla sua vita lontana dalla macchina da presa sono stati resi possibili dal fratello gemello, che lavora anche lui in tv. Ma qual è lo stato sentimentale di Cooper Koch? L’attore è fidanzato o è sulla piazza?

La risposta è arrivata da lui stesso nel corso del programma Watch What Happens Live with Andy Cohen. In un segmento del programma l’attore ha risposto a una domanda di una fan, che gli ha chiesto se fosse libero o se fosse impegnato sentimentalmente.

Con molta onestà l’interprete di Erik Menendez ha risposto di avere un fidanzato. L’attore non ha dato ulteriori indicazioni in merito a questa sua relazione pertanto non sappiamo da quanto è impegnato. Nel corso della stessa intervista Cooper ha sciolto un dubbio che attanagliava i fan da ormai diverse settimane.

Nell’ormai nota scena che Erik fa in carcere insieme a un altro detenuto Koch era davvero nudo? O indossava una protesi? L’interprete ha garantito che nessun oggetto di scena è stato usato in quel momento.