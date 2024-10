Durante una recente intervista, Cooper Koch ha rivelato se ha usato qualche tipo di protesi per nascondere le sue parti intime nella scena della doccia in Monsters.

La scena di nudo di Cooper Koch in Monsters

Monsters, la seconda stagione della serie antologica Netflix creata da Ryan Murphy e incentrata sui più spietati assassini, ha ottenuto un successo strepitoso. Oltre alla storia interessante, infatti, il pubblico è stato anche attirato dai due attori protagonisti, che sono diventati dei veri e propri sex symbol. Sul web sono virali le foto e i video che li ritraggono nelle scene di nudo (e non solo) all’interno della serie TV.

In particolare, ad attirare l’attenzione degli spettatori è stata una scena ben precisa. Stiamo parlando della doccia del personaggio di Erik, interpretato da Cooper Koch, verso la metà della stagione. In quell’occasione, la macchina da presa allarga l’inquadratura e vediamo una soggettiva di ciò che sta osservando l’altro detenuto che lo fissa.

L’attore è senza vestiti e in molti si sono chiesti se ciò che si vede nella scena di nudo frontale sia merito di Madre Natura oppure opera di una protesi artificiale. I dubbi sono stati risolti proprio da Cooper Koch, il quale è stato ospite del programma Watch What Happens Live: “Devo solo dire che il mio non era una protesi“, ha esclamato mentre si stava discutendo di altri colleghi.

Il presentatore ha affermato: “Beh, buon per te Cooper! Sei molto fortunato, vero?“. “Beh, ben dotato“, ha replicato l’altro sorridente facendo una battuta. Ecco risolto il mistero! Ve lo aspettavate oppure pensavate che fosse frutto della magia della televisione? Fatecelo sapere con un commento!

Ricordiamo, inoltre, che altre scene di questo tipo potremmo vederle in un prossimo futuro. Ryan Murphy ha dichiarato che tornerà con nuovi episodi nel caso in cui i veri fratelli Menendez verranno rilasciati, per dare una conclusione alla loro storia.