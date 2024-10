Ryan Murphy propone altri episodi della serie Monsters sui fratelli Menendez

Ryan Murphy ha creato la serie antologia Monster, basando ogni stagione sulla storia di uno o più serial killer. A settembre è uscita la seconda stagione, che si concentra sul caso di Lyle e Erik Menendez. Il creatore dello show ora ha dichiarato che c’è la possibilità di dare vita a dei nuovi episodi incentrati sui fratelli.

Dopo aver scoperto che i veri Lyle ed Erik avranno una nuova udienza in seguito all’emergere di nuove prove nel loro caso, Ryan Murphy ha affermato che c’è la possibilità di avere un seguito da raccontare nella serie.

“Penso che ciò che mi interesserebbe fare, se Nicholas e Cooper accettassero di farlo, è forse uno o due episodi che continuino la storia“, ha detto Ryan Murphy in un’intervista a Variety.

Nicholas Chavez nella serie Monsters interpreta Lyle Menendez, mentre Cooper Koch veste i panni di Erik Menendez. Secondo il creatore dello show quindi c’è la possibilità di creare nuovi episodi che si basino su futuri sviluppi del caso, se ci sarà un nuovo processo. Questo a patto che il cast sia desideroso di tornare a lavorare sul set.

Secondo Ryan Murphy inoltre Lyle e Erik Menendez saranno fuori prigione entro Natale, visti i recenti sviluppi sul loro caso. Vi aggiorneremo con tutti le novità sulla vicenda.

In attesa di scoprire se effettivamente ci saranno dei nuovi episodi della seconda stagione di Monsters sui fratelli Menendez, possiamo confermarvi che ci sarà invece una terza stagione, incentrata su un caso differente.

Ad Halloween infatti inizieranno le riprese di The Original Monster, la stagione che si basterà su sul serial killer Ed Gein. A interpretarlo troveremo Charlie Hunnam, noto per la serie Sons of Anarchy. Con tutta probabilità vedremo i nuovi episodi su Netflix verso fine 2025 o inizio 2026.