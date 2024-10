Ryan Murphy ha commentato l’annuncio di una nuova udienza per Erik e Lyle Menendez, in cui il procuratore distrettuale di Los Angeles George Gascón valuterà nuove prove relative agli abusi subiti dai fratelli. Il creatore della serie Monsters ha infatti detto la sua riguardo la possibile riapertura del caso.

Chavez e Koch, che interpretano rispettivamente Lyle ed Erik nella serie, hanno dato vita a una rappresentazione della vicenda che ha scatenato un nuovo dibattito pubblico. Condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’omicidio dei genitori, avvenuto nel 1989, i fratelli potrebbero ora vedere una nuova svolta legale. Gascón ha sottolineato che una decisione non è ancora stata presa. Tuttavia la revisione delle nuove prove potrebbe aprire la strada a un nuovo processo o a una modifica della condanna.

La serie ha suscitato grande attenzione mediatica e ha attirato il coinvolgimento di personaggi pubblici come Kim Kardashian. Infatti l’influencer ha recentemente scritto un saggio a favore del rilascio dei fratelli Menendez. Kardashian e Koch hanno anche visitato i fratelli in carcere a San Diego.

Ryan Murphy, che ha co-creato “Monsters” con Ian Brennan, ha mostrato per la prima volta la serie a Kim Kardashian circa un mese prima che debuttasse su Netflix. “Sapeva molto del caso perché è è cresciuta con esso. Ma non sapeva molto degli abusi sessuali e si è subito interessata molto ad aiutarli. Così tante persone ora sono interessate al caso, evidenziando il potere della televisione e di ciò che può fare. Può mettere in luce qualcosa e può illuminare angoli bui”.

La serie non è stata esente da critiche, in particolare da parte di Erik Menendez, che attraverso la moglie ha criticato duramente Ryan Murphy, insieme a diversi membri della sua famiglia. Il creatore ha riconosciuto il dolore della famiglia per la rappresentazione. Tuttavia ha anche sottolineato come lo stesso show che temevano li avrebbe danneggiati, stia ora giocando un ruolo nel portare alla luce nuovi sviluppi che potrebbero aiutarli.

“Abbiamo dato loro un nuovo momento nella corte dell’opinione pubblica. In pratica, abbiamo dato loro una piattaforma“, ha detto Murphy. “Penso che possano uscire di prigione entro Natale. Ci credo davvero”.

Oltre al caso Menendez, ha annunciato che la terza stagione della serie Monster sarà dedicata al serial killer degli anni ’50 Ed Gein. Charlie Hunnam avrà il ruolo principale, e la stagione si intitolerà The Original Monster.