Proprio Ryan Murphy ha rivelato che la stagione 3 della serie antologica Monster si fa e pare abbia anche già scelto il protagonista. Ecco tutto quello che sappiamo sul cast e sulla trama del prossimo capitolo in uscita su Netflix.

Quando esce Monster 3

Dopo il grande successo dei primi due capitoli il pubblico potrebbe iniziare a domandarsi quando esce Monster 3.

La serie TV creata da Ryan Murphy non ha ancora una data di uscita precisa, ma possiamo pensare che Netflix potrebbe decidere di rilasciarla tra il 2025 e il 2026.

Per il momento non abbiamo altri dettagli sulla programmazione e sull’orario in cui la piattaforma streaming deciderà di pubblicare gli episodi.

Monster 3 trama

I più impazienti saranno felici di sapere che abbiamo a disposizione le prime anticipazioni sulla trama di Monster 3 stagione. A svelarle ci ha penato Ryan Murphy stesso durante la premiere del precedente ciclo di episodi a Los Angeles, come riporta il sito Tudum by Netflix.

La serie antologica si concentrerà sulla vita del serial killer Ed Gein, nato nel 1906 in Wisconsin e conosciuto con il soprannome di “Macellaio di Plainfield“. Dopo la sua cattura ha ammesso di avere ucciso due donne, Mary Hogan e Bernice Worden, a metà degli anni ’50. Tuttavia si pensa ancora oggi che sia collegato a molteplici casi di omicidio.

I dettagli riguardanti il suo modus operandi sono piuttosto forti, ma tra le altre cose era solito creare maschere e vestiti utilizzando la pelle delle sue vittime. Nel 1968 è stato dichiarato affetto da un disturbo mentale e rinchiuso in una clinica psichiatrica. Ed Gein, il serial killer la cui storia è al centro della trama di Monster 3, è morto nel 1984 a causa di un tumore ai polmoni.

Ora che abbiamo visto le anticipazioni passiamo a capire chi fa parte del cast e chi interpreta il protagonista.

Cast, attori e personaggi

Al momento non conosciamo con precisione tutti i nomi degli attori che fanno parte del cast della stagione 3 di Monster, così come i loro personaggi.

Al momento sappiamo solamente che il protagonista sarà Charlie Hunnam, già visto sul piccolo schermo in Sons of Anarchy e al cinema in The Gentlemen.

Streaming ed episodi Monster 3 stagione

Quanti episodi ha la stagione 3 di Monster? Ad oggi non è chiaro ma se andiamo a vedere le precedenti storie possiamo dedurre che il numero degli episodi oscillerà tra 10 e 9.

Dove possiamo vedere la terza stagione di Monster quando esce? Essendo un prodotto originale Netflix è proprio questa piattaforma streaming che sarà possibile gustarsi gli episodi.

