Secondo un nuovo rumor, Evan Peters riprenderà il ruolo di Ralph Bohner nel sesto episodio di Agatha All Along

Evan Peters torna come Ralph Bohner nell’episodio 6 di Agatha All Along?

Continuano le teorie e i rumor su Agatha All Along, e nelle ultime ore sul web si è fatta largo una voce secondo cui Evan Peters tornerà come Ralph Bohner nell’episodio 6.

L’attore, già apparso in WandaVision nel ruolo di Ralph Bohner, pare infatti che sia il personaggio misterioso che compare di spalle nel nuovo trailer della serie, che anticipa cosa accadrà nei prossimi episodi. Ad anticipare questo rumor è il noto leaker MyTimeToShineHello, su X.

Potete guardare il video qui sotto:

Jac Schaeffer, creatrice di WandaVision, è stata fondamentale per l’espansione delle serie Marvel e ha avuto un ruolo chiave anche in Agatha All Along. In passato ha rivelato che il suo desiderio era quello di girare nuovamente il pilot della serie per includere Evan Peters nel ruolo di Ralph Bohner, affermando: “Amo Evan Peters. È un interprete spettacolare e uno di quei talenti che potrei vedere interpretare quel ruolo per sempre… Vorrei poter rigirare il pilot.”

Questa decisione arriva dopo la reazione dei fan a WandaVision, che ha visto molte teorie sorgere riguardo il personaggio di Peters, inizialmente creduto da molti essere una versione alternativa di Quicksilver. Schaeffer ha ammesso di essere stata influenzata dalle speculazioni del pubblico e ha spiegato come ciò abbia condizionato il suo approccio per Agatha All Along. “Ho preso un po’ troppo sul personale le teorie dei fan, e sento di essere cambiata da allora… Ora capisco che ci saranno sempre delle teorie”.

Sembra quindi che le sue parole neghino una possibile apparizione di Evan Peters nella nuova serie Marvel. Tuttavia, come ben sanno i fan di questo franchise, mai dire mai!

Il tanto chiacchierato episodio 6 di Agatha All Along che dovrebbe vedere il ritorno di Evan Peters come Ralph Bohner arriverà su Disney+ il 16 ottobre. Presto scopriremo quindi la verità.