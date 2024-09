Finalmente Agatha All Along conferma che Mefisto fa parte dell’MCU: il personaggio viene citato nel terzo episodio

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sull’episodio 3 di Agatha All Along

Varie teorie circondano Agatha All Along, e in particolare due personaggi sono al centro delle speculazioni per una possibile grande rivelazione: Wanda Maximoff o Mefisto, un demone potente con legami con Agatha Harkness nei fumetti Marvel. Sebbene non ci siano ancora certezze su un loro eventuale coinvolgimento, l’episodio 3 offre indizi che sembrano puntare più esplicitamente verso Mefisto.

Lungo la Strada delle Streghe, vediamo Agatha Harkness e il suo gruppo di streghe in una casa sull’oceano. Durante la scena, Jennifer Kale, esperta di pozioni, ha un confronto con il misterioso ragazzino, che non può rivelare nulla su di sé a causa di un sigillo magico imposto da una forza sconosciuta. Jennifer esplora le varie possibilità della sua identità, proprio come fanno gli spettatori.

Una delle ipotesi che Jennifer scarta è che il ragazzo possa essere “un agente di Mefistofele“. La showrunner di Agatha All Along Jac Schaeffer ha parlato di questa citazione particolare durante un’intervista con Entertainment Weekly, confermando che il nome Mefisto solleverà sicuramente domande tra i fan dei fumetti.

“Con questi show, molto spesso c’è qualcosa che è allo stesso tempo uno scherzo, un riferimento o un cenno, e in realtà nasconde qualcosa. Come tutti sappiamo, Mefisto è un personaggio molto presente nella trama di Agatha. Voglio dire, la gente deve guardare, ma noi giochiamo sempre con il pubblico in quel modo“.

Il personaggio di Mefisto è interessante per i fan perché, durante la messa in onda WandaVision, c’era una teoria molto diffusa che lo coinvolgeva, rivelatasi poi infondata. Anche nella serie Loki in molti pensavano sarebbe apparso il personaggio, e lo stesso si credeva per Doctor Strange e il Multiverso della Follia.

Le più recenti teorie sostengono che Sacha Baron Cohen interpreterà il demone nella serie Ironheart, in arrivo su Disney+ nel 2025.

Ispirato al demone Mefistofele, nei fumetti Mefisto domina una dimensione infernale e cerca di conquistare quante più anime possibile. Spesso appare con sembianze simili a Satana e ama stipulare accordi ingannevoli per ottenere ciò che desidera.

Un’altra teoria molto discussa dai fan di Agatha All Along riguarda il personaggio di Rio Vidal, interpretato da Aubrey Plaza. Alcuni suggeriscono che Rio possa essere una versione di Blackheart, figlio di Mefistofele nei fumetti, dato che Rio afferma di avere “un cuore nero che batte per Agatha” nel primo episodio. In più, Lilia Calderu, la strega della divinazione, disegna un cuore nero in una visione che suggerisce l’arrivo di una nuova strega.

In ogni caso Agatha All Along ha confermato che Mefisto esiste anche nell’MCU, e ora le teorie dei fan si sono riaccese.