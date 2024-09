Chi è il vero amore della protagonista di Emily in Paris? Lily Collins dà la sua risposta (ma non è quella che vi aspettate voi)

La scelta di Lily Collins

Chi è l’amore della vita di Emily Cooper per la sua interprete Lily Collins? Vi anticipiamo già che l’attrice protagonista di Emily in Paris ha dato la sua personale risposta a questa annosa questione ma non è quello che voi pensate. Tra agosto e settembre è approdata su Netflix la quarta stagione della serie dedicata all’esperta di marketing di Chicago che si trasferisce nella capitale francese per una nuova occasione lavorativa.

Qui, nel corso degli anni, Emily è entrata in contatto con diversi uomini che le hanno fatto battere il cuore. Prima c’è stato Gabriel (Lucas Bravo), lo chef suo vicino di casa con cui vive un tira e molla lungo ormai 4 stagioni. Poi è arrivato Alfie (Lucien Laviscount) che le ha fatto mettere in discussione i suoi sentimenti per il cuoco.

Nella seconda metà della quarta stagione a stravolgere i suoi piani è stato invece Marcello, interpretato dal nostro Eugenio Franceschini. Durante i suoi giorni a Roma infatti Emily ha vissuto una passione nei confronti del ragazzo che, come confermato dal creatore della serie, ritroveremo anche nella già confermata quinta stagione.

Ma quali di questi uomini che sono gravitati nella vita di Emily rappresenta il vero amore della protagonista? A dare una risposta (si fa per dire) è stata proprio Lily Collins. Nel corso di un’intervista rilasciata a E! News l’attrice ha dato la sua personale risposta a questa domanda.

“Mindy, sempre – ha dichiarato in maniera diretta durante The Paley Center’s Emily in Paris: The Magic Behind The Scenes – la coinquilina sexy“. “Quella con la voce, quella con l’anima, quella con il cuore“, ha aggiunto l’attrice secondo la quale la loro amicizia è “tutto”.

Parlando del futuro della serie Collins ha poi aggiunto che l’Italia farà parte ancora della vita di Emily. “Ci sono troppe bombe che sono state sganciate alla fine della stagione“, ha fatto notare.