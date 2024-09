Cooper Koch, protagonista di Monsters 2: The Lyle and Erik Menendez Story, ha un fratello gemello che ha lavorato in diverse serie tv

Il fratello gemello di Cooper Koch

Cooper Koch ha una fratello gemello che lavora nel mondo del cinema e della tv esattamente come lui. In questi giorni l’attore è sulla cresta dell’onda a causa del suo ruolo in Monsters 2. Nella seconda stagione dello show antologico ideato da Ryan Murphy e dedicato alle storie di true crime che hanno sconvolto l’America Koch veste i panni di Erik Menendez.

Nel 1989 insieme a suo fratello Lyle l’uomo era stato accusato del barbaro omicidio dei suoi genitori, José e Kitty, avvenuto nella loro villa di Los Angeles. Secondo la ricostruzione che è stata raccontata nella serie, i Menendez sarebbero entrati in casa loro armati di due fucili e avrebbero colpito ripetutamente i genitori.

Lyle ed Erik si trovano attualmente in carcere per scontare la pena. Una storia intricata resa ancora più devastante dai racconti di abusi fatti dai due protagonisti. Un episodio dei 9 è completamente dedicato a un lungo sfogo di Erik alla sua legale. In quei 30 minuti, girati senza interruzione, Cooper Koch mostra le sue grandi doti attoriali.

L’interprete ha una lunga storia familiare legata al mondo dell’arte. È nipote del produttore Hook Koch mentre il padre Billy lavora nel reparto effetti speciali. E poi c’è Payton, il fratello gemello, che lavora come film editor.

Cooper Koch insieme al fratello gemello Payton

Payton ha lavorato in diverse serie di successo e, nella sua carriera, ha anche ricevuto ben 4 nomination tecniche agli Emmy Awards. In passato ha lavorato più volte al fianco di Ryan Murphy e si è occupato del montaggio di episodi per American Horror Story e Ratched.

Nell’ultimo periodo ha poi lavorato per la quarta stagione di Only Murders in the Building, serie Hulu approdata di recente anche su Disney+. Nelle ultime settimane Payton ha espresso più volte il suo sostegno e il suo orgoglio nei confronti del fratello Cooper Koch attraverso diversi post su Instagram.