Guardando Emily in Paris 4, i fan hanno notato come Lily Collins in alcune scene chiuda gli occhi in modo particolare e si sono preoccupati

Lily Collins: i fan notano qualcosa di insolito in alcune scene di Emily in Paris

La quarta stagione di Emily in Paris offre molti colpi di scena entusiasmanti e momenti divertenti, ma i fan hanno notato un particolare riguardo Lily Collins che si ripete durante tutta la serie. Questo gesto è presente sin dalla prima stagione, ma inizialmente è sfuggito alla maggior parte degli spettatori.

Come mostrato in un video diventato virale, Lily Collins in alcune scene batte le palpebre in modo particolare, e chiude gli occhi separatamente. La didascalia del video ironizzava: “Non hanno avuto tempo per girare una scena migliore??? Mi dispiace per Lily Collins.”

Questa curiosa abitudine è diventata l’argomento principale delle discussioni online sulla serie. Non è la prima volta che i fan notano questa cosa però, infatti alcuni hanno scoperto che lo stesso gesto si può notare anche nelle stagioni precedenti di Emily in Paris e in altri film di Lily Collins, come Fino all’osso o Scrivimi Ancora.

Su TikTok, alcuni utenti hanno cercato di spiegare il motivo dietro quelli che chiamano gli “occhi da American Girl Doll.” Una persona ha ipotizzato che potrebbe essere dovuto alle lenti a contatto che a volte si attaccano alla palpebra, causando una simile reazione nelle persone che le portano. Potrebbe infatti essere il caso di Lily Collins.

Altri invece hanno espresso preoccupazione, suggerendo che potrebbe essere un segno di stress elevato. Un utente ha scritto: “Molti membri del cast principale lavorano 14-16 ore al giorno e le luci sul set possono essere davvero intense. Se non mangia bene o non riposa abbastanza, lo stress potrebbe manifestarsi come stanchezza agli occhi, e a volte il battito di ciglia irregolare è causato da questo, lo so per esperienza personale.”

C’è chi invece pensa sia semplicemente un modo che Lily Collins ha di recitare, per dare più intensità a determinate scene.

Nonostante le speculazioni, i fan di Emily in Paris si sono mostrati molto affettuosi nei confronti di Lily Collins, scrivendo svariati dolci messaggi sui social.