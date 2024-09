Quando Supernatural parlava di Diddy

15 anni fa Supernatural aveva inserito una battuta su Diddy che, alla luce di quanto sta accadendo nell’ultimo periodo, assume oggi un significato completamente diverso. Sean Combs, produttore e rapper noto negli anni anche con gli appellativi di Puff Daddy e P. Diddy, è stato di recente arrestato.

Le accuse a carico di Combs sono molto gravi e in molti ritengono che il processo potrebbe scatenare una serie di reazioni incontrollabili a Hollywood. Sotto la lente di ingrandimento di chi sta indagando al caso sono finite anche le feste organizzate da Diddy in cui partecipavano celebrità di ogni genere, da attori a politici.

In questi ultimi giorni, a seguito dell’arresto del produttore, numerosi video del passato sono venuti alla luce. Tra questi c’è un vecchio estratto proveniente dalla sesta stagione di Supernatural, del 2010, in cui si fa riferimento a Diddy con una battuta.

Nella scena in questione, che potete recuperare in giro per il web, vediamo i fratelli Sam e Dean Winchester (interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles) che ironizzano proprio sulle presunte abitudini del rapper. La puntata in questione si intitola “Like a virgin” e i fratelli sono impegnati nella ricerca di un gruppo di teenager scomparse misteriosamente.

I Winchester intervistano una delle ragazze, che è scampata al rapimento, e che sostiene che il rapitore avesse l’aspetto di un grosso pipistrello. La giovane aggiunge che le era stato sottratto un anello d’oro. Con queste informazioni partono le indagini di Sam e Dean, che si chiedono: “A quale tipo di cosa piacciono le vergini e l’oro?“.

“P. Diddy“, è l’immediata risposta di Dean. Seguono poi le parole di Sam, che dice che è confortante morire per un anno, tornare indietro e scoprire che suo fratello resta simpatico. Questo scambio di battute è tornato nuovamente virale in questi giorni e in molti stanno condividendo l’estratto sui social alla luce della bomba mediatica scoppiata.