Il “piano” di Pedro Almodovar

Pedro Almodovar racconterebbe la storia della vita di Zendaya in un film. Il regista spagnolo, di recente premiato nel corso della Mostra del Cinema di Venezia per il suo ultimo progetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione spagnola di Vanity Fair su una delle attrici del momento.

Almodovar ha infatti dichiarato che gli piacerebbe fare un film che racconti la storia dell’interprete, vincitrice di due Emmy Awards per il suo ruolo in Euphoria, e del suo stylist Law Roach.

“Sono affascinato dallo stilista che si occupa di Zendaya. Penso che sia un enorme atto di creazione. Si tratta di moda, di frivolezza e di socialità, di promozione. Ma soprattutto, mi sembra che ci voglia talento per farlo. Ho chiesto di questo ragazzo e mi è stato detto che è una diva quasi quanto lei. Mi piacerebbe fare un film su di loro, un misto tra All about Eve e Il diavolo veste Prada“, sono state le parole del regista.

E quando gli viene chiesto che genere di pellicola sarebbe, Pedro Almodovar risponde con le idee molto chiare. “Queste persone danno vita a una grande commedia. Li immagino tutti in competizione – racconta – Ci sarebbe un personaggio, che è l’autorità nel mondo della moda per eccellenza, e poi uno stilista che vorrebbe raggiungere quella posizione nel mondo delle celebrità, cercando le celebrità, parlando con le case di moda e provando vestiti in continuazione“.

Il regista ha invitato poi gli addetti ai lavori a proporsi qualora fossero fan di questa idea. “Sei uno sceneggiatore e ti viene in mente un’idea del genere, mi piacerebbe svilupparla“, ha concluso.

Negli ultimi anni Zendaya si è saputa destreggiare con talento e arte tra cinema e tv. Solo nel 2024 è approdata sul grande schermo con due progetti interessanti e completamente diversi nel loro genere: Dune – Parte 2 e Challengers.

C’è poi molta attesa per la terza stagione di Euphoria, che la ritroverà protagonista ancora una volta nel ruolo di Rue.