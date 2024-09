Venezia 81, Pedro Almodovar conquista il Leone d’Oro per La stanza accanto! Nicole Kidman conquista la Coppa Volpi come miglior attrice

Venezia 81, tutti i premi

Si è chiusa ufficialmente l’81^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia! Lo scorso sabato 7 settembre è stata stilata la lista di film, di interpreti e di registi vincitori di una stagione ricca di superstar internazionali.

Ad approdare sul lido per presentare in anteprima le loro nuove fatiche sono arrivati infatti tantissimi volti noti del grande schermo: da George Clooney e Brad Pitt a Joaquin Phoenix e Lady Gaga per Joker: Folie à Deux, da Angelina Jolie a Luca Guadagnino e il cast di Queer.

In diretta dalla Sala Grande del Palazzo del Casinò si è svolta la cerimonia di premiazione della Mostra. A condurre l’evento la madrina Sveva Alviti, che ha snocciolato la lista dei vincitori.

Il Leone D’Oro al miglior film è stato vinto da La stanza accanto di Pedro Almodovar. Il regista spagnolo ha ritirato il premio, che ha dedicato alla sua famiglia. Almodovar ha anche ringraziato dal palco Julianne Moore e Tilda Swinton, protagoniste del film anche loro presenti a Venezia durante la 10 giorni del Festival.

Il Leone d’argento Gran Premio della Giuria è andato invece all’italiano Vermiglio di Laura Delpero. A conquistare invece il Leone d’argento alla miglior regia è stato invece Brady Corbet per The Brutalist.

Nicole Kidman miglior attrice

Passiamo invece alle migliori interpretazioni di Venezia 81. La coppa Volpi al Miglior Attore è stata vinta da Vincent Lindon per il film Noi e loro (titolo originale Jouer avec le feu). La Coppa Volpi alla Miglior attrice è stata invece conquistata da Nicole Kidman per la sua interpretazione in Babygirl. Quest’ultima non era presente al ritiro del premio a causa di un grave lutto che l’ha colpita nella giornata: la morte della madre.

Al film georgiano Ap’ril il Premio Speciale della Giuria, mentre a I’m still here di Walter Salles è stata consegnata la statuetta per la Miglior Sceneggiatura. Paul Kircher ha vinto il Premio Mastroianni, che viene consegnato ogni anno a un giovane interprete, per la sua interpretazione in Leurs enfants après eux.

Francesco Gheghi ha invece conquistato il Premio Orizzonti come Miglior attore per Familia, pellicola che racconta una storia di violenza domestica. Il giovane attore ha ritirato commosso il prestigioso premio.