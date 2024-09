Venezia 81, lutto per Nicole Kidman

Cala il sipario su Venezia 81! Lo scorso sabato 7 settembre si è conclusa con la cerimonia di premiazione l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tante le star internazionali che quest’anno hanno animato la 11 giorni di uno dei festival dedicati alla settima arte più famosi al mondo.

Ad animare i red carpet sono stati attori hollywoodiani del calibro di George Clooney, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Lady Gaga e tanti altri. Tra i premiati della serata (qui la lista) troviamo anche Nicole Kidman. L’attrice, presente a Venezia, ha conquistato la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile grazie al suo ruolo in Babygirl.

Kidman si trovava ancora in Italia ed era pronta a salire sul palco della Sala Grande del Palazzo del Casinò per ritirare il premio quando è stata raggiunta dalla notizia della scomparsa di sua madre. L’interprete è perciò volata immediatamente in Australia per stare al fianco della sua famiglia in un momento tanto difficile.

A ritirare il premio in sua vece è stata la regista della pellicola, Halina Rejin, che ha letto una lettera scritta da Nicole. “Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei. Mi ha formato, mi ha guidato e mi ha creato. La collisione tra la vita e l’arte è straziante e il mio cuore è a pezzi“, scrive Nicole Kidman.

‘BABYGIRL’ director Halina Rejin accepts the #Venezia81 Best Actress award on behalf of Nicole Kidman, whose mother has just passed away. pic.twitter.com/DrBxa6FbZ7 — Film Updates (@FilmUpdates) September 7, 2024

Grazie a questo premio l’attrice è a un passo dal completare la tripletta dei principali festival di cinema europei. In carriera ha infatti già conquistato l’Orso d’argento come Miglior Attrice alla Berlinale. Nella sua personale bacheca manca pertanto soltanto una vittoria al Festival di Cannes.

Babygirl uscirà nei cinema italiani il prossimo 25 dicembre. Nel frattempo Kidman è approdata su Netflix con la miniserie, che sta già facendo discutere, The Perfect Couple.