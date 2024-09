Evan Peters ha ritrovato alcuni suoi ex colleghi di One Tree Hill: le foto della speciale reunion con Sophia Bush

Non tutti sanno che prima di diventare uno degli attori più acclamati della tv Evan Peters ha avuto un ruolo anche in One Tree Hill. Era il 2008 quando, nella sesta stagione del teen drama, abbiamo conosciuto per la prima volta il personaggio di Jack Daniels (sì, si chiamava proprio così).

Quest’ultimo era un ragazzo timido che frequentava la stessa scuola di Sam, la ragazza ribelle che era stata adottata per un periodo di tempo da Brooke Davis. I due avevano avuto una storia d’amore che ha avuto dei risvolti tragici a causa del fratello di Jack, Xavier.

L’uomo è stato colui che ha attaccato e picchiato Brooke durante una rapina nel suo negozio di abbigliamento. La presenza di Peters nello show The CW è rimasta circoscritta a soli 6 episodi. Tuttavia, visto l’enorme successo che l’attore ha avuto negli anni a seguire, in molti ricordano quella presenza.

Lo scorso weekend Evan Peters ha ritrovato a sorpresa alcuni dei suoi ex colleghi di One Tree Hill. La reunion è avvenuta durante una convention dedicata alla serie, in cui sono apparsi diversi ex protagonisti del cast. Sul profilo di Sophia Bush, interprete di Brooke Davis che tornerà nei panni del personaggio anche nel nuovo revival annunciato da Netflix, sono apparsi una serie di scatti in cui c’è anche Peters.

Evan Peters con il cast di One Tree Hill

Evan è infatti in alcune foto al fianco di Austin Nichols (Julian) e Ashley Rickards (Sam). Si tratta di un evento forse più unico che raro. A memoria, ci sembra di ricordare assai raramente la presenza dell’attore a eventi dedicati a One Tree Hill.

In questi anni la carriera di Peters è esplosa grazie anche al suo connubio artistico con Ryan Murphy, che lo ha scelto per serie di successo come American Horror Story e Dahmer. Grazie al ruolo del serial killer ha anche conquistato il suo primo Emmy Award.