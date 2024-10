Bethany Joy Lenz, interprete di Haley di One Tree Hill, ha raccontato di aver fatto parte di una setta per 10 anni

Il racconto di Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz ha condiviso con il pubblico un momento delicato della sua vita, durato ben 10 anni. L’attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Haley James in One Tree Hill. Per tutte e 9 le stagioni che hanno composto il teen drama Lenz ha vestito i panni di uno dei personaggi più amati che ha dato vita a una delle coppie più apprezzate (quella formata da Nathan e Haley).

In un’intervista esclusiva rilasciata a People però Bethany ha condiviso un lato oscuro della sua vita passata. Per ben 10 anni l’attrice ha vissuto all’interno di quella che si è rivelata essere una vera e propria setta. Un gruppo ultra-cristiano guidato da un pastore che, a quanto pare, gestiva la sua carriera, la sua vita e anche il suo conto in banca.

Il primo incontro con questo leader spirituale è avvenuto quando aveva 20 anni e si era appena trasferita a Los Angeles per perseguire la sua carriera. Pian piano la relazione tra Bethany Joy Lenz e questo gruppo è diventata sempre più potente, tanto che il pastore l’avrebbe convinta a trasferirsi in una “casa grande” in Idaho in cui vivere tutti insieme.

L’interprete ha poi rivelato che i suoi colleghi di One Tree Hill si erano accorti che qualcosa non funzionasse. Lenz ha raccontato che il collega Craig Sheffer (interprete di Keith) le aveva fatto notare che si trattava davvero di una setta.

“Mi dicevo: ‘No, no, no. I culti sono strani. Le sette sono persone in tunica che cantano cose folli e bevono Kool-Aid’. Non è quello che facciamo noi!“, sono le sue parole.

Lenz ha rivelato che non reputa coraggiosa la scelta di raccontare la sua storia ma semplicemente la cosa giusta da fare. Con la sua condivisione spera infatti di aiutare persone che vivono una situazione a lei simile a uscire immediatamente da quella che è, a tutti gli effetti, una gabbia.

L’interprete di Haley ha raccontato la sua storia anche in un libro autobiografico, intitolato Dinner for Vampires Life on a Cult TV Show (While also in an Actual Cult!), che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 22 ottobre.