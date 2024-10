In una recente intervista, Kristen Bell ha raccontato come ha scoperto della cancellazione di Veronica Mars. La sua reazione

Vi siete mai chiesti come ha reagito Kristen Bell alla cancellazione di Veronica Mars? Ecco la sua reazione e cosa stava facendo in quel momento.

La reazione di Kristen Bell

Le prime tre stagioni di Veronica Mars, in Italia, sono andate in onda dal 2006 al 2007. Tutte e 62 gli episodi hanno tenuto incollati gli spettatori davanti al piccolo schermo e per tale ragione è stata una sorpresa scoprire della cancellazione dell’amato show. Certo, nel 2020 i fan hanno avuto la fortuna di poter essere testimoni di un revival di otto episodi, ma all’epoca lo sconcerto è stato grande.

LEGGI ANCHE: Quanti soldi perderà Joker 2 al box office? Le stime

Non solo per il pubblico ma anche per Kristen Bell stessa. Lo ha raccontato proprio l’attrice nel corso di un’intervista con Vanity Fair, durante la quale ha rivisto alcune scene più famose della sua carriera. Tra queste ovviamente ci sono anche Frozen e The Good Place, ma gran parte dell’attenzione è stata rivolta alla sua reazione nello scoprire la cancellazione della serie TV che l’ha fatta conoscere al mondo.

Kristen ha scoperto della fine di Veronica Mars mentre stava girando un altro film e nel corso dell’intervista ha dichiarato:

“Quella mattina avevo ricevuto una mail sulla cancellazione di Veronica Mars. Ho trovato ci fosse molta ironia perché avevo appena scoperto che il lavoro degli ultimi 3 anni della mia vita era stato cancellato. E un argomento simile era al centro della scena di ‘Non mi scaricare’ che avremmo dovuto girare quel giorno. È stato pazzesco”.

Alla fine, per Kristen Bell tutto è andato nel migliore dei modi e ha avuto l’occasione di partecipare a vari entusiasmanti progetti. Tra quelli più recenti, infatti, possiamo citare Nobody Wants This con Adam Brody. Ma cosa sappiamo su Veronica Mars? Ad oggi non sono previsti nuovi episodi ma l’attrice stessa si è detta favorevole a un ritorno sul set.