Vi siete chiesti quanti soldi perderà Joker 2 al box office? Ecco la cifra in base alle stime

Qualcuno potrebbe chiedersi quanto ha guadagnato e quando perderà Joker 2 al box office. Ecco le cifre in base alle stime.

Le stime sulle perdite di Joker 2

Joker 2 è sicuramente un film molto chiacchierato e, a tratti, anche controverso. Il finale ha lasciato alcuni spettatori con l’amaro in bocca e nemmeno le motivazioni rivelate dal regista sembra abbiano risollevato il morale del pubblico. Sul web infatti c’è chi parla di flop e si pensa che il film perderà molti soldi non riuscendo a rientrare nemmeno nelle spese.

Variety ha stilato un report in cui mette prima di tutto a confronto il primo capitolo con il sequel. Joker: Follie à Deux, al 15 ottobre 2024, ha incassato 165 milioni di dollari in tutto il mondo, inclusi i 51.5 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il primo lungometraggio aveva avuto un riscontro decisamente migliore perché gli introiti erano stato 250 milioni nei soli primi tre giorni dall’uscita.

Il budget del film ammontava a 60 milioni, mentre per il secondo si parla di una cifra tra i 190 e i 200 milioni di dollari, senza tener conto delle spese per il marketing (altri 100 milioni). Ma questo cosa significa? Joker 2, per rientrare almeno nelle spese, dovrebbe guadagnare intorno ai 450 milioni di dollari ma è difficile che possa accadere di questo passo.

Di conseguenza, ci si aspettata che la pellicola con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga potrebbe perdere tra i 150 e i 200 milioni di dollari durante la permanenza nei cinema. Vedremo solo con il passare del tempo fin dove riusciranno ad arrivare gli incassi, nel mentre non ci resta che aspettare. Un risultato che, ad ogni modo, dispiacerà ai fan in quanto hanno visto il sequel venire acclamato per ben undici minuti di fila all’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.