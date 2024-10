Folie à Deux, qual è il significato del titolo di Joker 2

Il titolo del film Joker: Folie à Deux, suscita sicuramente curiosità sul suo significato. Sebbene sia comunemente noto ai più come Joker 2, il titolo completo in francese fornisce già in partenza un assaggio di cosa accadrà nella trama.

Ma cosa significa Folie à Deux? Si tratta di un’espressione che si traduce letteralmente come “follia a due” o “psicosi condivisa“. Questa condizione, nota anche in psichiatria, descrive una situazione in cui due persone, generalmente legate da una relazione molto stretta, condividono lo stesso delirio o disturbo mentale.

Questo concetto risulta particolarmente rilevante per il film, poiché Joker: Folie à Deux esplora il legame tra Arthur Fleck, alias Joker, e Harley Quinn. La trama ruota attorno a questi due personaggi, entrambi con profonde turbe mentali, che trovano conforto e una sorta di rifugio emotivo l’uno nell’altro. La loro relazione, però, è tutt’altro che sana: i loro disturbi si alimentano a vicenda, portando a comportamenti distruttivi e violenti.

Il titolo Folie à Deux sembra essere una scelta consapevole e accurata per sottolineare la natura della loro dinamica. Arthur, già instabile e afflitto da una profonda alienazione sociale, trova in Harley un’altra anima ferita, capace di comprendere e riflettere il suo stesso dolore. Dall’altro lato, Harley, da psichiatra razionale quale era, si lascia trascinare nella spirale di follia di Arthur, trasformandosi a sua volta in una figura caotica e imprevedibile. Insieme, diventano un simbolo di come la malattia mentale possa non solo isolare, ma anche unire in maniera distorta e pericolosa.

Quindi il significato del titolo Joker: Folie à Deux è un richiamo diretto alla natura psicologica e complessa del legame tra i due protagonisti.

Vi ricordiamo che il film è nelle sale di tutta Italia dal 2 ottobre, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga come protagonisti.