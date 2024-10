Le parole di Andrew Garfield

Le avventure di Andrew Garfield nei panni di Peter Parker potrebbero non essere finite qui. L’attore ha interpretato il ruolo dell’Uomo Ragno in due diversi film da protagonista: The Amazing Spider-Man nel 2012 e il sequel nel 2014.

Garfield ha poi indossato nuovamente la calzamaglia del supereroe come special guest star in Spider-Man: No Way Home. Al fianco degli altri due Peter cinematografici, Tom Holland e Tobey Maguire, ha infatti dato vita a una reunion speciale che ha riempito di gioia i cuori degli appassionati del mondo Marvel.

In una recente intervista rilasciata Esquire, Andrew si è detto pronto a tornare ancora nel ruolo di Spider-Man ma a determinate condizioni. Riflettendo sul terzo film di The Amazing Spider-Man, che non è stato prodotto in seguito ai numeri al box office non soddisfacenti dei precedenti lavori, l’attore ha spiegato che questa è stata “una vera e propria guarigione per me“.

Nonostante questo però Andrew Garfield ha ammesso che tornerebbe volentieri nei panni del supereroe. “Sicuramente tornerei al 100% se fosse la cosa giusta, se fosse un’aggiunta alla cultura, se ci fosse un grande progetto o qualcosa che non è stato fatto prima, che è unico, strano ed eccitante e in cui si possono affondare i denti“, ha spiegato.

“Amo questo personaggio e mi dà gioia. Se parte di ciò che porto è gioia, allora sono felice a mia volta“, ha poi aggiunto. Attualmente l’attore sta promuovendo il nuovo film drammatico We Live in Time, di cui è co-protagonista al fianco di Florence Pough.

Leggi anche: Nicholas Chavez racconta come è stato il suo provino per Monsters 2

Al centro della trama troviamo la chef Almut, la cui vita cambia completamente in seguito all’incontro con il divorziato Tobias. In poco tempo i due si innamorano perdutamente, costruiscono una casa e mettono su famiglia. La vita della coppia riceverà un brusco shock quando ad Almut si ammalerà di cancro.