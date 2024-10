Le parole di Bethany Joy Lenz

Qual è stata la scena tra Nathan e Haley in One Tree Hill che Bethany Joy Lenz ha preferito in assoluto? Sono passati ormai 12 anni dalla fine dello storico teen drama. Era il 2003 quando, sull’allora The WB, faceva capolino per la prima volta una serie che raccontava la rivalità tra due fratellastri e la loro comune passione per il basket.

Da quel dì sono passate ben 9 stagioni e un totale 187 episodi. Tra i membri del cast che hanno fatto parte dello show dalla prima all’ultima puntata c’è anche Lenz. Lei ha interpretato il ruolo di Haley che, insieme a Nathan, ha dato vita a una delle coppie più amate.

In questi giorni l’attrice è stata ospite del podcast Call Her Daddy per presentare il suo libro Dinner for Vampires Life on a Cult TV Show (While also in an Actual Cult!) in cui racconta, tra le altre cose, la sua esperienza all’interno di una setta.

Nel corso dell’intervista Bethany Joy Lenz ha ricordato i suoi giorni in One Tree Hill e ha scelto il suo momento preferito tra Nathan e Haley. “Il momento più iconico di Haley? È difficile, perché molti di essi sono stati con James Lafferty“, ha esordito.

“Sai, forse il bacio sotto la pioggia. Quando Nathan e Haley si mettono insieme per la prima volta, e si baciano sotto la pioggia – ha ricordato l’attrice – e quel tubo con i buchi e l’acqua gelida… che si riversa su di noi. È stato così divertente“.

Lenz ha poi aggiunto che lei “e James non ci eravamo mai baciati prima, lui aveva 17 anni. Ed è stato imbarazzante: c’erano denti che si scontravano. Eravamo ragazzi giovani, come facciamo a baciarci davanti alla telecamera?“.