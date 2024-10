Forse non lo sapevate ma Brie Larson è stata scartata ai provini di The Big Bang Theory

Brie Larson, nei primi anni 2000, aveva sostenuto il provino per entrare nel cast di The Big Bang Theory. Tuttavia, l’attrice venne scartata e vi sveliamo il motivo.

Il retroscena su Brie Larson e The Big Bang Theory

Brie Larson ha raggiunto la fama internazionale grazie al film Room nel 2015, per poi affermarsi definitivamente grazie al suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Oggi, infatti, recita nelle vesti di Captain Marvel la cui ultima apparizione al cinema risale alla pellicola intitolata The Marvels.

Non tutti però sanno che arrivare in cima non è stato facile e la scalata alle stelle ha avuto le sue difficoltà. All’inizio della sua carriera, infatti, ha partecipato ai casting per entrare nel cast di The Big Bang Theory. La serie, come ben sappiamo, vede al centro un gruppo di amici appassionati di fantascienza, che fanno amicizia con la nuova vicina di casa.

Il ruolo di Penny è andato a Kaley Cuoco, ma a sostenere il provino era stata anche Brie Larson. Il fatto viene raccontato all’interno del canale YouTube dell’attrice, la quale ha creato un segmento chiamato “Audition Storytime” in cui parlava delle sue esperienze. A tale proposito ha affermato:

“Ricordo che partecipai ai provini per The Big Bang Theory. Furono molto dolci, ma mi dissero che ero troppo giovane ed era vero”.

Larson non specifica il ruolo per il quale si è presentata ai casting, ma è molto probabile che volesse interpretare proprio Penny. Purtroppo, all’epoca le cose non sono andate come avrebbe voluto ma tutto si è risolto per il meglio andando avanti con il tempo.

In molti sul web si domandano se The Big Bang Theory avrebbe avuto lo stesso successo, spalmato su dodici stagioni, con un cast diverso. A questa domanda non ci potrà mai essere una risposta, ma i fan possono ritenersi soddisfatti di avere avuto questo show nelle proprie vite.