Sapevate che Mädchen Amick sostenne il provino per Lorelai in Una mamma per amica ma venne scartata? Ecco cos’è successo

Mädchen Amick, attrice già vista in serie TV di grande successo come Twin Peaks e Riverdale, ha raccontato in passato di aver sostenuto il provino per interpretare Lorelai in Una mamma per amica.

Una Lorelai diversa in Una mamma per amica

Una mamma per amica è diventato un vero e proprio fenomeno culturale nel corso degli anni. La serie TV, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, ha fatto il giro del mondo e ancora oggi, a distanza di anni dalla sua fine, è ancora menzionata nelle conversazioni di tutti i giorni.

Ma sapevate che sarebbe potuta essere molto diversa? Durante un’intervista con TV Line, infatti, Mädchen Amick (Twin Peaks, Riverdale) ha rivelato di aver quasi ottenuto la parte di Lorelai. Lei stessa ha raccontato di essere arrivata molto avanti nel processo di selezione, ma alla fine non è stata scelta perché ritenuta troppo giovane per il ruolo:

“Sono arrivata molto lontano nel processo dei casting per Lorelai. Ma per il network non sembravo grande abbastanza e ho pensato che il punto fosse proprio quello. Ad ogni modo, è stato davvero bello che Amy Sherman-Palladino mi abbia richiamata per questo ruolo”.

Tuttavia, non è rimasta a mani vuote perché è stata richiamata per interpretare Sherry Tinsdale, la promessa sposa di Christopher e madre di sua figlia. Ha fatto anche notare come il personaggio sia entrato nell’immaginario collettivo, in quanto molti pensano che sia stata all’interno della serie a lungo, ma in realtà si è trattato solo di tre episodi:

“Potreste pensare che è rimasta nello show per molto più tempo dato che parlavano spesso di lei”.

Riuscireste a immaginare Una mamma per amica con una Lorelai diversa? Sicuramente, essendo ormai così radicata nel tempo e nei fan, in molti risponderanno di negativamente a questa domanda.