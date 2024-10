Sarebbero già terminate le riprese di Building the band, il talent Netflix con Liam Payne: cosa ne sarà dello show?

Liam Payne e il nuovo show Netflix

L’improvvisa morte di Liam Payne potrebbe provocare dei cambi di programma nel palinsesto Netflix. Il cantante e storico membro degli One Direction è scomparso tragicamente in seguito a una caduta dal balcone di un hotel di Buenos Aires.

Una notizia che ha scioccato l’intero mondo. In queste ore i tanti fan della band nata a X Factor hanno voluto ricordare Liam attraverso una serie di eventi. Anche Harry, Zayn, Louis e Niall hanno dedicato al loro amico e collega parole commosse per omaggiarlo.

Non tutti forse sapevano che, negli scorsi mesi, Payne aveva registrato un nuovo programma per Netflix. Si tratta di Building the Band e si tratta di un talent show che cerca di formare un nuovo gruppo musicale senza che i membri si vedano inizialmente.

Ad accompagnare gli aspiranti protagonisti ci sono quattro mentori che provengono da altrettante band di successo. Oltre a Liam Payne nel progetto sono infatti coinvolti anche Nicole Scherzinger (ex Pussycat Dolls), Kelly Rowland (in passato nelle Destiny’s Child) e A.J. McLean (Backstreet Boys).

Le riprese dello show sarebbero iniziate a maggio e, secondo quanto riportato a Deadline, sarebbero già terminate. Non è ancora chiaro quale sarà la decisione finale di Netflix ora che Payne è tragicamente scomparso.

In generale tutti i programmi della piattaforma necessitano di un periodo di post produzione. Va pertanto capito se la piattaforma proseguirà con la sua programmazione normale o se la messa in onda del progetto sarà posticipata in seguito a quanto accaduto.

Si tratterebbe dell’ultimo show a cui ha preso parte Liam prima della sua scomparsa. In questi giorni anche diversi volti noti del piccolo schermo hanno voluto ricordare il cantante. Tra questi vi abbiamo segnalato Paul Wesley, che ha postato una foto con Payne e condiviso il suo personale ricordo.