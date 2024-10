Il cast di Stranger Things in lacrime

Sono giorni davvero difficili per il cast di Stranger Things. Le riprese della quinta e ultima stagione dello show proseguono a passo spedito e sono ormai giunte alle battute finali. L’ultimo ciclo di episodi dovrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, approdare su Netflix nel 2025.

E a quanto pare i protagonisti della serie hanno già avuto modo di leggere per la prima volta l’ultimo copione. A confessarlo è stato David Harbour, che in Stranger Things interpreta sin dal primo giorno il ruolo di Jim Hopper. Nel corso del podcast Happy Sad Confused, come riportato anche da People, l’attore ha definito il series finale come il “miglior episodio che abbiano mai girato“.

“Alla fine di questo episodio quando lo stavamo leggendo – solo noi – circa a metà, le persone hanno iniziato a piangere – ha raccontato l’interprete di Hopper – Poi, negli ultimi 20 minuti, c’è stato un pianto incontrollato, a ondate diverse. Noah Schnapp è stato il mio preferito“.

Secondo David il pianto del cast di Stranger Things avrebbe una spiegazione precisa. “Penso che parte di questo sia anche il fatto che questi bambini sono stati la loro infanzia. Sono passati 10 anni. È un episodio fantastico, ed è una stagione fantastica. Vi piacerà“, ha aggiunto.

La prima stagione della serie Netflix ha debuttato nel luglio del 2016. Intanto la quinta e ultima stagione introdurrà diversi nuovi personaggi. Un primo video dal set, che è stato condiviso qualche settimana fa, spoilera l’arrivo di ben tre new entry tra i giovani.

Si tratta di Nell Fisher, Alex Breaux e Jake Connelly. Non dovrebbe far parte del cast, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Joseph Quinn. La carriera dell’attore, interprete di Eddie Munson, è esplosa dopo la sua partecipazione nella serie.

A fine anno lo vedremo ne Il gladiatore 2 al fianco di Paul Mescal e Pedro Pascal. Inoltre Quinn fa anche parte del nuovo reboot su I Fantastici 4.