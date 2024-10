Zayn Malik, in modo da onorare e piangere la morte di Liam Payne, ha deciso di cancellare e posticipare la sua serie di concerti negli Stati Uniti. Ecco le sue parole su Instagram.

La decisione di Zayn Malik in onore di Liam Payne

Tutto il mondo sta piangendo la tragica morte di Liam Payne, cantante degli One Direction che è caduto dal terzo piano della sua camera d’albergo. Purtroppo non ce l’ha fatta e a distanza di pochi minuti tantissimi fan e colleghi hanno cominciato a scrivere messaggi di cordoglio in suo onore.

Tra questi, ovviamente, non potevano mancare anche gli altri membri della band. Prima hanno diramato un comunicato congiunto e, in seguito, ognuno di loro ha scritto delle bellissime parole per omaggiarlo. Zayn Malik, per esempio lo ha ringraziato per il sostegno che gli ha sempre dato quando era ancora in vita e ha aggiunto:

“Non ci sono parole per spiegare come mi sento adesso. Spero che, ovunque tu sia, ora tu ti senta bene e in pace. Sei stato molto amato“.

In queste ultime ore, inoltre, Zayn Malik ha annunciato che si prenderà una pausa per rispetto della morte di Liam. Per tale ragione, su Instagram ha scritto un breve post in cui annuncia la cancellazione momentanea dei suoi concerti negli Stati Uniti:

“Data la straziante perdita avvenuta questa settimana, ho preso la decisione di posticipare i miei concerti negli Stati Uniti. Le date verranno riprogrammate per gennaio e le posterò non appena saranno decise tra qualche giorno. I vostri biglietti rimarranno validi per le nuove date. Vi voglio bene e grazie per la comprensione”.

È giusto che anche Zayn Malik, come tutti gli altri membri degli One Direction, si prendano del tempo per elaborare il proprio lutto. Siamo sicuri che presto torneranno a esibirsi e, perché no, magari comporranno anche una canzone per il loro amico e collega scomparso.