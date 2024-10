Sarà Chris Hemsworth il Principe Azzurro?

E se la Disney avesse già scelto l’attore che interpreterà il ruolo del Principe Azzurro? Continuano a diffondersi rumor dopo la conferma ufficiale di un interesse da parte della casa di produzione per un nuovo film dedicato al protagonista maschile della favola di Cenerentola.

Ci sono ancora molti dubbi rispetto al progetto in questione. Innanzitutto non sappiamo ancora se la pellicola sarà un vero e proprio live action (al pari dei tanti che in questi anni sono usciti) o se sarà invece una versione animata.

Quel che è certo è il nome del regista scelto per dirigerlo. In cabina di regia siederà infatti Paul King, che di recente diretto l’ultimo Wonka con protagonista Timothée Chalamet.

Un rumor delle ultime ore, diffuso dal sito The InSneider, parla di un interesse della Disney nei confronti di Chris Hemsworth. L’attore in passato è già stato coinvolto in un live action. Era lui il cacciatore Eric nel film Biancaneve e il cacciatore che lo vedeva protagonista al fianco di Kristen Stewart, Charlize Theron e Sam Claflin.

Ora, secondo questa indiscrezione, Hemsworth potrebbe indossare nuovamente i panni di un personaggio delle favole Disney. Si tratta, ovviamente, di un’indiscrezione che va presa con i guanti. Ricordiamo infatti che per il momento non è stata confermata ancora la natura del progetto e non sappiamo con certezza se si tratterà di un live action.

Nei prossimi mesi Chris Hemsworth tornerà nei cinema di tutto il mondo con il film The Stuntnuts in cui interpreterà sé stesso. Non sarebbe attualmente al lavoro su altri progetti. Fronte Disney invece c’è molta attesa per il nuovo live action su Biancaneve.

Il film vedrà Rachel Zegler nei panni della principessa e Gal Gadot in quelli della strega Grimilde e arriverà nelle sale a partire da 20 marzo 2025.