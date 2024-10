Chase Stokes ha spiegato come mai la fidanzata Kelsea Ballerini non guarda Outer Banks, la serie di cui è protagonista

Il racconto di Chase Stokes

La fidanzata di Chase Stokes non è una fan di Outer Banks. Kelsea Ballerini, la cantante che fa coppia fissa con l’attore da ormai diversi mesi, aveva già confessato in un’intervista che non guarda la serie che il vede il fidanzato protagonista.

“Perché io e lui abbiamo un accordo! Ma ho visto molto di questa stagione ed è tosta. NON HO ALTRE DOMANDE, VOSTRO ONORE“, ha detto ironicamente. Qualche giorno fa Ballerini aveva anche utilizzato un filtro TikTok per mettere in classifica i vari protagonisti dello show (senza di fatto conoscere i loro ruoli).

Ma qual è questo “patto” di cui parla Kelsea? Anche Stokes è intervenuto nell’argomento e ha spiegato qualcosa in più. In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight l’attore ha rivelato che non è dispiaciuto di questa decisione della fidanzata.

“È più che altro una cosa che se vuole guardare può farlo. Se non vuole guardarlo, non mi ferisce“, ha dichiarato. “Non le dico: ‘Guarda la serie! Devi guardare il mio lavoro!’. Non si tratta di un limite, ma di quello che ti senti più a tuo agio a fare…“, ha poi aggiunto Chase Stokes.

In molti pensano che il rifiuto di Kelsea sia dovuto al fatto che il compagno reciti al fianco della sua ex, Madelyn Cline, nella serie. I due protagonisti di Outer Banks si sono frequentati per diverso tempo qualche anno fa. Nonostante la loro storia sia terminata, quella tra i loro personaggi John B e Sarah prosegue a gonfie vele.

“L’ho incontrata e le ho parlato, è adorabile e penso che abbia un talento incredibile – aveva raccontato durante il podcast Call Her Daddy nel 2023 Ballerini – Penso che internet abbia fatto del suo meglio per rendere la cosa molto strana e non ha funzionato per loro. Hanno un bellissimo rapporto di lavoro e sono entusiasta di stare con lei“.