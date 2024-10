La cantautrice Kelsea Ballerini, fidanzata di Chase Stokes, ha spiegato come mai non guarda la serie Outer Banks

Le parole della fidanzata di Chase Stokes

La fidanzata di Chase Stokes non è una fan di Outer Banks. Kelsea Ballerini, questo il nome della cantautrice statunitense che da qualche mese è la compagna ufficiale dell’interprete di John B, ha ammesso candidamente di non guardare la serie che vede il fidanzato protagonista.

Qualche giorno fa Ballerini aveva generato una classifica dei personaggi della serie piazzando al terzo posto Sarah, interpretata da Madelyn Cline. Gli appassionati del mondo del gossip sanno perfettamente che quest’ultima ha frequentato fuori dal set Chase.

“È così sexy! In questa casa siamo fan di Sarah Cameron e Madelyn Cline“, ha dichiarato Kelsea. Ma come mai la cantante non guarda la serie di Stokes? È stata proprio lei a rispondere qualche giorno fa attraverso un commento su TikTok.

“Perché io e lui abbiamo un accordo! Ma ho visto molto di questa stagione ed è tosta. NON HO ALTRE DOMANDE, VOSTRO ONORE“, ha risposto Kelsea. Tornando alla classifica dei personaggi di Outer Banks Ballerini ha ovviamente piazzato al primo posto il suo Chase Stokes.

“La bandana, il viso, lui! Siamo suoi fan“, ha scritto. Proprio l’attore, in una recente intervista rilasciata a People, ha raccontato com’è lavorare fianco a fianco con la sua ex da ormai diverso tempo.

“È stata una grande relazione, e ora siamo esattamente al punto di partenza: co-star incredibilmente talentuose. Non perdiamo un colpo nel mondo di John B. e Sarah, e penso che sia raro“, ha dichiarato Stokes.

Chase e Madelyn hanno piazzato al primo posto la loro professionalità e hanno lasciato da parte qualsiasi problematica legata alla loro precedente relazione. Una reazione molto matura, la loro, che ha mostrato un risultato apprezzato dai fan dello show.