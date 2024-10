Drew Starkey e Madison Bailey hanno bocciato la ship, molto sostenuta dai fan di Outer Banks, formata da Rafe e Kiara. Da ormai diverso tempo una compagine sempre più folta di seguaci della serie fa spudoratamente il tifo per un’ipotetica coppia formata dai due personaggi.

In tanti vedono in Rafe e Kiara una potenziale base per la nascita di una coppia “enemies-to-lovers” che piace tanto al pubblico. Eppure i due interpreti non sono affatto d’accordo con questa disamina dei fan. In un’intervista rilasciata a InStyle Bailey si è detta categoricamente contraria a questa possibilità.

“Sono una fan dell’arco narrativo enemies to lovers ma non qui. Non in questo caso, spero che voi capiate – ha dichiarato Madison – L’omicidio non è proprio negoziabile per Kiara. Non si può uccidere nemmeno una mosca con Kiara, davvero. Per me è un no“.

L’attrice ha poi ribadito il concetto in un’altra intervista, questa volta rilasciata a MTV. “Se ti piacciono e ami entrambi i personaggi, allora non ha senso. Kiara non sarebbe Kiara se stesse con Rafe“, ha aggiunto.

Drew Starkey, che ha scoperto l’esistenza di questa ship solo qualche giorno fa, si è mostrato concorde con la collega. “Io e Madison abbiamo pensato: ‘Aspetta, cosa? No, non ha molto senso’ – ha dichiarato a People – Sì, voglio dire, ne abbiamo parlato prima. Penso che sarebbe particolarmente ingiusto nei confronti di Kiara, sai? Penso che si meriti qualcosa di meglio“.

Piuttosto che vedere la sua Kiara al fianco di Rafe Madison Bailey sosterrebbe una potenziale coppia queer formata da lei e Sarah. Intanto la quarta stagione, la cui prima parte ha debuttato lo scorso 10 ottobre su Netflix, ci ha regalato nuovi momenti tra JJ e Kiara.