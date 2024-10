Drew Starkey scopre che i fan di Outer Banks tifano per la coppia formata da Rafe e una protagonista femminile: la reazione

Drew Starkey e la ship tra Rafe e Kiara

Drew Starkey ha scoperto sulla sua pelle una regola fondamentale di cui vi abbiamo parlato più volte: non sei tu a scegliere la ship, è la ship a scegliere te! E l’attore lo ha scoperto attraverso Outer Banks, teen drama Netflix che lo vede tra i protagonisti.

Lo scorso 10 ottobre è approdata nel catalogo della piattaforma la prima parte della quarta stagione. 5 episodi che ci hanno riportato nell’infinita guerra tra Pogues e Kooks e, soprattutto, in una nuova caccia al tesoro. Nella serie Starkey veste i panni del perfido Rafe, fratello maggiore di Sarah e più volte d’intralcio per John B., JJ e Pope.

Da qualche anno una parte dei fan continua a tifare per una coppia formata dal suo personaggio e quello di Kiara. Nonostante i due protagonisti appartengano a delle frange opposte (e costantemente in lotta) c’è chi spera in un avvicinamento concreto tra i due.

Alcune scene condivise nella passata annata sono ancora presenti in fancam creati da seguaci che sperano in un endgame. Ma cosa ne pensa Drew Starkey di questa ipotetica relazione? Lo ha domandato al diretto interessato il magazine People.

“Io e Madison (Bailey, attrice che interpreta Kiara ndr) abbiamo pensato: ‘Aspetta, cosa? No, non ha molto senso’“, ha dichiarato l’attore. “Sì, insomma, ne abbiamo già parlato. Penso che sarebbe particolarmente ingiusto nei confronti di Kiara, sai? Penso che si meriti qualcosa di meglio“, ha poi aggiunto Drew.

Starkey ha poi aggiunto che nella quarta stagione Rafe ha trovato “qualcuno di suo gradimento, qualcuno che lo faccia sentire a suo agio in questa stagione e che lo ami per quello che è, e credo che questo sia molto importante“.

“Ha perso l’unica persona a cui teneva davvero e che ammirava“, ha dichiarato riferendosi alla morte del padre avvenuta nel finale della terza stagione.