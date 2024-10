Bridgerton 4, come procedono le riprese

Le riprese di Bridgerton 4 sono entrate nel vivo. Qualche settimana fa è stato annunciato ufficialmente da Netflix che il nuovo ciclo di episodi vedrà Benedict al centro della scena. Il personaggio interpretato da Luke Thompson avrà come partner di scena Sophie, che avrà il volto della new entry Yerin Ha.

I protagonisti della passata stagione faranno pertanto, come da tradizione, un passo indietro. Nelle nuove puntate ritroveremo ancora una volta Penelope e Colin, i quali passeranno idealmente il testimone alla nuova coppia. In un’intervista rilasciata a E! News qualche giorno fa Nicola Coughlan ha spifferato qualche dettaglio in più sull’andamento delle riprese.

“Sarà fantastico. Luke e Yerin stanno lavorando sodo. Si stanno divertendo molto“, ha raccontato Coughlan durante l’evento Time Next 100 avvenuto lo scorso 9 ottobre a New York.

“È bello fare un passo indietro e lasciare che facciano tutto loro – ha poi aggiunto – Stiamo girando da circa un mese. Ma ho la possibilità di entrare e uscire, di venire a New York, cosa che non avrei potuto fare l’anno scorso, quindi è molto bello“.

Nicola si è anche sbilanciata sul futuro ed è convinta che lo show possa continuare all’infinito perché ci sono tante storie che possono essere raccontate. Bridgerton 4, come detto, racconterà il primo incontro e la nascita dell’amore tra Benedict e Sophie.

L’eterno scapolo d’oro di casa Bridgerton conoscerà la sua amata durante un ballo in maschera organizzato da sua madre. La storia di Sophie è davvero particolare e ricorda, per molti aspetti, quella di Cenerentola.

La giovane lavora infatti come sguattera nella casa della sua matrigna e del suo padre illegittimo (il conte di Penwood) e deciderà di partecipare all’evento mondano organizzato da Lady Violet di nascosto, sfruttando il tema dell’incognito.