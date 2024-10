The Idea of You 2 ci sarà? Alcune dichiarazioni del capo di Amazon MGM Studios accendono le speranze dei fan

Ci sarà The Idea of You 2?

The Idea of You 2 ci sarà? Un sequel del film con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine è davvero possibile? Le speranze dei fan si sono riaccese nuovamente nel corso delle ultime ore in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dai piani alti di Amazon.

La rom com, uscita lo scorso marzo sul catalogo di Prime Video, racconta la storia d’amore tra il cantante Hayes, leader di una famosa boyband, e Solene, mamma single ultraquarantenne di una fan del gruppo.

Il primo incontro tra i due avviene al Coachella, dove la donna ha accompagnato la figlia adolescente per esaudire il suo desiderio di ascoltare dal vivo la band capitanata da Hayes. Il colpo di fulmine tra i due è istantaneo ma i due stili di vita, completamente diversi, e una sostanziale differenza d’età mettono a dura prova il loro amore.

Sin dai primi giorni la pellicola ha ottenuto un enorme successo ed è diventato il miglior debutto di sempre per una rom com Amazon. Nonostante il seguito però non si è mai ipotizzato un possibile sequel. Robinne Lee, la scrittrice del romanzo da cui il film è ispirato, aveva infatti dichiarato a Today di non essere pronta a soddisfare la richiesta dei fan e di essere impegnata nella stesura di un altro libro, che non vede protagonisti Hayes e Solene.

A distanza di più di 6 mesi però qualcosa sembra essere cambiato. The Idea of You 2 si farà? La domanda potrebbe avere oggi una risposta completamente diversa rispetto al passato. In un’intervista rilasciata a Variety qualche giorno fa Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, ha riacceso le speranze ormai spente dei fan.

“Forse! Ne stiamo sicuramente parlando con il regista Michael Showalter, che ha sicuramente fatto un lavoro incredibile portando alla luce una storia molto femminile e lo vediamo come un partner preferenziale per altre cose nello spazio delle commedie romantiche“, ha dichiarato.