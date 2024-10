Miguel Herran e Maria Pedraza in una nuova rapina

Una nuova serie (e una nuova rapina) vede protagonisti Miguel Herran e Maria Pedraza. I due attori spagnoli si sono trovati a lavorare fianco a fianco in diverse occasioni. Il primo incontro è avvenuto ne La casa di carta.

Nello show cult Netflix Herran vestiva i panni di Rio, uno dei rapinatori della banda del Professore. Pedraza interpretava invece il ruolo di Alison Parker, la figlia di un ambasciatore britannico presente all’interno della Zecca di Spagna durante il primo colpo e divenuta, pertanto, un ostaggio.

Miguel e Maria si sono ritrovati poi sul set della prima stagione di Elite. Lei è stata Marina, la vittima del primo omicidio avvenuto a Las Encinas e che ha dato il via a una scia di sangue infinita. Nelle prime due annate del teen drama Miguel ha invece assunto il ruolo di Christian.

Ora per i due attori c’è un nuovo colpo in arrivo. Poche ore fa la pagina ufficiale di Netflix ha infatti pubblicato il primo trailer di Bank Under Siege, che verrà distribuito in Italia con il titolo Rapina al Banco Central.

Miguel Herrán and María Pedraza are back for a new heist! Bank Under Siege, a new miniseries inspired by the real heist that shook Spain in 1981, arrives November 8! pic.twitter.com/aNB70di50Q — Netflix (@netflix) October 10, 2024

La miniserie ci porta nella Spagna del 1981, periodo in cui alcuni uomini entrano armati all’interno della banca e la assaltano facendo centinaia di ostaggi. Miguel Herran interpreta uno dei rapinatori mentre Maria Pedraza è una reporter che cerca di capire qual è il vero motivo di questo colpo.

Non dovremo attendere ancora a lungo per poter guardare questo nuovo film. L’uscita di Bank Under Siege su Netflix è infatti prevista per il prossimo 8 novembre.