Forse non lo sapete ma Art il Clown di Terrifier è ispirato a due noti comici e a un personaggio dei Looney Tunes

Forse non lo sapete ma Art il Clown, lo spietato assassino della saga di Terrifier, è stato ispirato da due grandi comici e un personaggio dei Looney Tunes. Ecco cosa ha rivelato l’attore David Howard Thornton.

L’ispirazione per Art il Clown di Terrifier

Oggi, 11 ottobre 2024, Terrifier 3 fa il suo debutto nelle sale cinematografiche del mondo, anche se in Italia bisognerà aspettare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Le prime recensioni sono davvero molto positive e gli spettatori hanno fatto i loro complimenti al regista Damien Leone per la sua creatività.

Ovviamente al centro della scena troviamo l’attrice che interpreta Sienna e soprattutto David Howard Thornton, il temutissimo e spietato Art il Clown. Probabilmente non tutti sono a conoscenza della curiosità che vi stiamo per rivelare: nel corso di un’intervista con il sito Slash Film, infatti, l’attore ha svelato dove ha preso l’ispirazione per il suo personaggio.

Nonostante Art sia un serial killer molto violento, Thornton ha affermato che alcuni tratti sono liberamente ispirati a Bugs Bunny: “Per rispondere alla domanda sui Looney Tunes, sì, nella mia testa vedo un po’ Art come un Bugs Bunny horror. Lui è un personaggio dispettoso, caotico e si traveste“. Andando avanti nel leggere l’intervista si scopre, poi, che tra le ispirazioni sono presenti anche Charlie Chaplin e Mr. Bean:

“Oh senza dubbio! Il modo in cui l’ho approcciato è stato vederlo come il figlio illegittimo di Freddy Krueger e Harpo Marx”.

Adesso non ci resta che attendere l’uscita al cinema di Terrifier 3, che promette di essere un film disturbante e più violento che mai. Una gioia per i fan del genere, che consigliano la visione solo agli stomaci più forti e più impavidi. Sicuramente Sienna e il suo fratellino dovranno cercare di superare il Natale scappando da Art e sopravvivendo alla sua sete di vendetta.