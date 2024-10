La stessa giornalista che pubblicò la sua discussa intervista a Blake Lively è tornata con un nuovo video con al centro, questa volta, Anne Hathaway. Ecco l’imbarazzante chiacchierata che hanno avuto qualche anno fa e la reazione dell’attrice oggi.

L’intervista a Anne Hathaway

Forse vi ricorderete della giornalista Kjersti Flaa per la sua virale intervista, pubblicata dopo l’uscita del film It Ends With Us ma risalente a qualche anno prima, a Blake Lively. Il video è stato molto discusso a causa di alcune reazioni dell’attrice che il pubblico ha trovato un po’ sgradevoli.

A distanza di alcune settimane, la stessa giornalista è tornata a pubblicare un’altra imbarazzante intervista. Questa volta al centro della scena c’è Anne Hathaway (che presto rivedremo in Pretty Princess 3) durante il tour promozionale per il film I Miserabili. In un momento ‘fuori onda’, infatti, Kjersti l’ha informata del fatto che le avrebbe fatto la prima domanda cantando e sarebbe stato bello se Anne avesse risposto allo stesso modo. Tuttavia, l’attrice ha replicato: “Beh, non lo farò ma tu sei libera di farlo“.

La situazione si è fatta ancora più difficile nel momento in cui l’intervistatrice le ha chiesto: “Pensi che all’epoca le persone si sacrificassero di più per amore? Ti ricordi la tua prima cotta?“. E a entrambe le domande Anne Hathaway ha risposto soltanto con un “no“, lasciando Kjersti e tutti i presenti raggelati.

A distanza di diversi anni, la giornalista ha fatto sapere che Hathaway si è scusata spiegando il motivo delle sue reazioni così fredde in quel periodo: “Mi ha mandato una lunga mail spiegandomi che cosa stava succedendo nella sua vita e si è scusata. Sono stata molto felice che l’abbia fatto, è stata fantastica“.

Non è scesa nei dettagli, ma ha rivelato che la star hollywoodiana l’ha invitata a incontrarla di nuovo nel maggio del 2025, in occasione dell’uscita del suo nuovo film, per rimediare alla pessima intervista che le ha rilasciato.