Jason Momoa potrebbe apparire nella seconda stagione di Nobody Wants This? Ecco le parole del cast

Dopo il grande successo della prima stagione, il pubblico di tutto il mondo spera in un secondo ciclo di episodi per Nobody Wants This. Entrerebbero in scena, in questo caso, dei nuovi attori e in una recente intervista è stato fatto il nome di Jason Momoa.

Jason Momoa in Nobody Wants This 2?

Nonostante alcune critiche, la serie con protagonisti Adam Brody e Kristen Bell sembra essere molto apprezzata in tutto il mondo. Gli spettatori hanno portato, negli Stati Uniti, lo show alla prima posizione settimanale per la seconda settimana di fila con quasi 16 milioni di riproduzioni. Ed è proprio per tale ragione che c’è chi spera in una seconda stagione per Nobody Wants This, la quale potrebbe uscire su Netflix il prossimo anno.

Il cast, in alcune recenti interviste, si è ritrovato a parlare della possibilità di inserire nuovi personaggi nella storia. Durante una chiacchierata con Variety, l’attrice Justine Lupe (Morgan) ha risposto a una domanda sul suo ex marito nello show: “Ne hai parlato con Erin? Hai avuto qualche curiosità e speri di vederlo in un’eventuale seconda stagione?“. Dopo aver fatto una faccia sorpresa, Justine ha commentato:

“Oh mio Dio, lo adorerei. Abbiamo girato una scena, non so se è stata inserita, in cui Michael Hitchcock ha detto che il mio ex marito gli ricordava Jason Momoa. Da quel momento l’ho sempre immaginato in quel modo. Vorrei conoscere quel tipo in una stagione 2. Sarei molto emozionata nel conoscerlo e sarebbe fantastico”.

Chissà se la showrunner deciderà di contattare davvero l’attore di Aquaman dopo questa intervista per proporgli anche solo un breve cameo nella stagione 2 di Nobody Wants This, sempre che venga confermata da Netflix. Pochi giorni prima, inoltre, si era parlato anche della possibilità di introdurre un personaggio interpretato da Leighton Meester, moglie nella vita reale di Adam Brody. Per ora non abbiamo informazioni certe, solo il tempo ci rivelerà cosa accadrà.