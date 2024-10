Stando a una recente rivelazione, Penny in The Big Bang Theory era stata inizialmente pensata come un robot

Lo sapevate che il personaggio di Penny sarebbe potuto essere molto diverso in The Big Bang Theory? Ecco la rivelazione fatta dal creatore della serie TV nel libro “The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series” di Jessica Radloff.

La prima versione di Penny in The Big Bang Theory

Nel maggio del 2019 terminava una delle serie più amate di tutti i tempi: The Big Bang Theory. Nel corso dei dodici anni di messa in onda, infatti, il pubblico ha imparato ad amare le stranezze dei protagonisti, in particolar modo di Sheldon Cooper, e le avventure a sfondo scientifico che hanno vissuto.

Tuttavia, a distanza di cinque anni, il creatore Chuck Lorre ha svelato che in una prima bozza della sceneggiatura un personaggio sarebbe potuto essere molto diverso da come lo conosciamo oggi. Stiamo parlando di Penny, la bionda vicina di casa (interpretata da Kaley Cuoco) di cui si innamora Leonard. Con il passare delle stagioni scopriamo che ha l’ambizione di diventare una star del cinema, anche se alla fine diventa una bravissima rappresentante di un’azienda farmaceutica.

Ad ogni modo, nel libro intitolato “The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story of the Iconic Hit Series“, Lorre ha rivelato di aver pensato a Penny come un robot costruito dai protagonisti:

“C’è stato un momento in cui ho pensato che, forse, il personaggio femminile potesse essere un robot costruito da loro. Abbiamo scritto una scena di prova e l’abbiamo fatta leggere a un paio di attori. A metà però ho pensato ‘lasciamo stare'”.

Chissà se con questa idea iniziale la serie TV avrebbe avuto il successo mondiale che ha ottenuto in seguito. Non lo sapremo mai e forse, visto come sono andate le cose per lo show e gli attori è meglio così. Voi eravate a conoscenza di questa curiosità?