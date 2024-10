Emily in Paris, arriva la risposta del sindaco di Roma

Quel che si sta creando intorno a Emily in Paris è un vero e proprio caso diplomatico! Poche ore fa nientepopodimeno che il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un appello per riportare Emily Cooper (la protagonista della serie Netflix interpretata da Lily Collins) in Francia.

“Combatteremo. Chiederemo che rimanga a Parigi! Emily in Paris a Roma non ha senso“, ha dichiarato Macron. Il presidente francese ha commentato anche il cameo fatto da sua moglie Brigitte nella quarta stagione.

“Sono stato molto fiero, lei era molto felice. Sono solo pochi minuti ma penso che le abbia fatto bene. Penso abbia dato una buona immagine alla Francia. Emily in Paris è molto positiva per quanto riguarda l’attrazione dei turisti. Per quanto mi riguarda, è davvero una bella iniziativa“, ha dichiarato.

Alle parole di Macron è arrivata persino la replica del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino della capitale ha infatti dedicato una serie di post sui suoi canali social rispondendo direttamente al presidente.

“Caro Emmanuel Macron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei“, ha scritto Gualtieri. Anche il profilo di Netflix Italia è intervenuto nella vicenda con un commento apparso sotto un post di Trash Italiano.

“Eh ma allora è un vizio“, scrive l’account ufficiale ironizzando sulla millenale diatriba sul ‘furto della Gioconda’. Quel che sappiamo, al momento, per certo è che Emily in Paris 5 avrà ancora Roma come protagonista. Il creatore dello show Darren Starr ha confermato in un’intervista a Tudum la presenza di Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini) anche nella quinta stagione.

Non sappiamo se l’intero nuovo arco di episodi avrà la capitale italiana come sfondo ma quel che è certo è che le prime puntate ripartiranno esattamente da qui. Con buona pace del presidente Macron…