La BBC sta sviluppando una serie spinoff di Orgoglio e Pregiudizio incentrata su Mary dal titolo The Other Bennet Sister

Uno spinoff su Orgoglio e pregiudizio

L’universo di Orgoglio e pregiudizio si espanderà presto con una nuova serie spinoff dedicata a una sorella di Lizzy Bennet. Il mondo raccontato nell’omonimo di Jane Austen verrà raccontato in uno show in 10 parti per la BBC.

A riportare la notizia è stato Variety, che afferma che la serie avrà come titolo The Other Bennet Sister e avrà come protagonista principale Mary Bennet, la sorella di mezzo di Lizzy.

Il progetto sarà ispirato dal libro di Janice Hadlow che porta lo stesso nome. A produrre la serie sarà lo stesso produttore di Doctor Who, Bad Wolf. Nelle scorse ore è stata rilasciata anche la prima sinossi ufficiale della serie, che vi riportiamo qui di seguito.

“A differenza delle sue sorelle, Mary non è la tipica eroina di un dramma d’epoca. È goffa, ansiosa, predicatrice, una pessima cantante… trascurata da sua madre e apparentemente destinata a un carnet di ballo vuoto per il resto della sua vita. Finché Mary non prende in mano la situazione“, si legge.

Nella serie Mary deciderà di abbandonare l’asfissiante famiglia e vivere la sua vita da sola. Lascerà Meryton e si trasferirà a Londra, dove scoprirà anche il suo primo amore.

“Sono entusiasta di raccontare la storia di Mary, l’altra sorella Bennet, esplorando cosa significhi diventare maggiorenni quando si è l’eccezione – sono le parole della sceneggiatrice Sarah Quintrell – È una gioia adattare la brillante versione di Janice Hadlow di un classico così amato con il team di Bad Wolf e aver trovato casa nella BBC“.

Al momento non sono ancora stati definiti gli attori che prenderanno parte al progetto ma sembra che il casting sia già iniziato. Negli anni Orgoglio e pregiudizio ha avuto svariate versioni, sia al cinema che in tv. La più celebre è senza dubbio il film del 2005 con Keira Knightley come protagonista.