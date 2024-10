Riccardo Scamarcio e Valentina Romani insieme

Riccardo Scamarcio sarà il protagonista di un film che racconterà la vita di Gabriele D’Annunzio. Secondo quanto riportato da Cinguetterai, profilo X tra i più aggiornati quando si parla di novità riguardanti la Rai, l’attore sarà il protagonista di un nuovo progetto che racconterà la vita de “Il Vate”.

Secondo quanto si legge, le riprese del nuovo film Rai Cinema dovrebbero iniziare a Roma a partire dal prossimo 21 ottobre. Al fianco dell’attore troveremo un altro. volto molto apprezzato dai fan della serialità. Ci riferiamo a Valentina Romani, nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Naditza in Mare Fuori.

Nel corso degli anni l’attrice ha partecipato a diverse serie di successo. Ultimamente è stata vista in Tutto chiede salvezza 2, seconda stagione della serie Netflix che vede tra i protagonisti Federico Cesari e Fotinì Peluso.

Presto sarà invece in onda, questa volta su Rai Uno, con la nuova serie tv Gerri al fianco di Giulio Beranek. Al centro della trama troviamo l’ispettore napoletano di origini Rom Gregorio Esposito, detto Gerri, mentre risolve casi sotto il sole della Puglia.

In passato invece Valentina si è fatta apprezzare per i suoi ruoli in serie come Noi siamo leggenda e La porta rossa. Riccardo Scamarcio ha, a sua volta, un curriculum che parla per sé. Dagli esordi con Tre metri sopra il cielo, film che ha fatto innamorare milioni di teenager in Italia, l’attore si è distinto in tanti progetti soprattutto al cinema.

Di recente è apparso in Modì, film diretto da Johnny Depp, e in Svaniti nella notte, pellicola che ha conquistato il primo posto globale su Netflix. Tornando al biopic su Gabriele D’Annunzio non è dato sapere al momento quando sarà possibile guardare il progetto: non esiste infatti, per ora, ancora una data di uscita.