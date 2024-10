La fiction di Canale 5 tratta dal libro omonimo di Rosa Ventrella torna con la seconda stagione. Tante nuove vicende attendono le famiglie protagoniste. Ecco tutto quello che sappiamo su Storia di una famiglia perbene 2 stagione dalla trama al cast, passando anche per le puntate e quando inizia.

Storia di una famiglia perbene 2 quando inizia

Quando inizia Storia di una famiglia perbene 2 stagione? Se la vostra domanda è quando va in onda la fiction, allora la risposta è che la programmazione è prevista per l’11 ottobre 2024. L’orario quello delle 21:30 circa su Canale 5.

Adesso che sappiamo quando esce Storia di una famiglia perbene 2, possiamo passare a scoprire qualcosa in più sulla trama e le anticipazioni della seconda stagione.

Storia di una famiglia perbene 2 trama

Prima di vedere di cosa parla la seconda stagione, facciamo un piccolo riassunto per riportare alla mente come finisce il primo ciclo di puntate di Storia di una famiglia perbene.

Per farla molto breve, nella quarta e ultima puntata Michele corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e le promette che la proteggerà qualsiasi cosa accada.

Ma che cosa succede della stagione 2 di Storia di una famiglia perbene? Maria De Santis si batte ancora una volta per migliorare la zona in cui vive proteggendo i giovani dalle organizzazioni criminali a Bari negli anni ’90. Intanto, al centro della storia troviamo anche la relazione con Michele, attualmente detenuto in carcere.

La seconda stagione vede l’introduzione di un giovane dal passato misterioso e anche quello di una nuova famiglia di malavitosi che prova a sottrarre il controllo agli Straziota.

Queste tutte le anticipazioni sulla trama di Storia di una famiglia perbene 2 stagione. Andiamo ora alla scoperta del cast.

Cast, attori e personaggi

Se vi state chiedendo chi sono gli attori che tornano nella fiction Storia di una famiglia perbene 2 stagione la risposta ve la diamo noi. Qui di seguito la lista dei personaggi più importanti che fanno parte del cast:

Giuseppe Zeno è Antonio De Santis

Simona Cavallari è Teresa De Santis

Vanni Bramati è Don Nicola Straziota

Carmine Buschini è Michele Straziota

Federica Torchetti (qui la nostra intervista) è Maria De Santis

Alessio Gallo è Carlo Straziota

Crescenza Guarnieri è Tinuccia

Elena Cantarone è Antonietta De Santis

Sonia Aquino è Angelica Straziota

Ovviamente al cast si aggiungeranno tanti altri attori, tra graditi ritorni e new entry che andranno ad arricchire le storie.

Location

I fan più curiosi sicuramente si porranno molte domande e tra queste ci potrebbe anche essere “dove è stato girato Storia di una famiglia perbene“.

Le riprese sono state effettuate dal 24 aprile al 30 luglio 2023. Le location scelte sono state uguali a quelle già viste in passato.

Sullo sfondo delle vicende famiglia dei protagonisti, infatti, vediamo la Puglia. Più precisamente ci troviamo a Monopoli, Bari, Molfetta, Giovinazzo, Bisceglie e Sovereto.

Storia di una famiglia perbene puntate e streaming

Quante puntate sono quelle che vedremo in Storia di una famiglia perbene 2 stagione? Così come il ciclo precedente, anche in questo caso gli spettatori vedranno 4 puntate in totale.

Nel caso in cui non riuscite a guardare in diretta TV gli appuntamenti, tuttavia, esiste un modo molto semplice per recuperarli.

Basterà accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity, grazie alla quale non avrete bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Trailer e video

Qui sotto possiamo trovare il trailer della stagione 2 di Storia di una famiglia perbene. Ecco il video completo rilasciato dal canale YouTube di Mediaset Infinity.