I sosia di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet è uno degli attori più amati di Hollywood. Da ormai diversi anni l’interprete è diventato un vero e proprio punto di riferimento dell’industria cinematografica americana regalando interpretazioni molto apprezzate.

Progetti che hanno più volte conquistato il box office, incoronandolo come uno degli interpreti più remunerativi al botteghino. E mentre in questi giorni si trova sul set di Marty Supreme con un look che lo rende quasi irriconoscibile, i fan americani hanno creato un’iniziativa davvero speciale per omaggiarlo.

Da qualche giorno nelle strade di New York sono apparsi dei misteriosi volantini per un contest che mette in palio anche un premio in denaro. Tutti coloro che ritengono di assomigliare a Chalamet non dovranno far altro che presentarsi il prossimo 27 ottobre al Washington Square Park Arch di New York.

Colui che sarà eletto come miglior sosia di Timothée Chalamet si porterà a casa un premio simbolico di 50 dollari. Sembra evidente che chi deciderà di partecipare all’evento non lo farà per il montepremi. Si tratta infatti di un’occasione davvero speciale per celebrare la carriera del giovane interprete.

may have to fly back to nyc for this watch this space pic.twitter.com/y6neM3Ncpm — Anne Teefa (@lipbalmwhore) September 20, 2024

E perché no, sperare magari di vedere anche il vero Timothée in mezzo a tutti i suoi look alike. Al momento sembra che siano quasi mille gli iscritti alla competizione. Intanto proprio nelle ultime ore è uscito il primo trailer ufficiale di A Complete Unknown, il film in cui Chalamet vestirà i panni di Bob Dylan.

Si tratta di un progetto davvero importante per la carriera dell’interprete newyorchese che non si avvarrà della voce di un doppiatore per le parti cantate ma canterà con la sua vera voce. L’uscita del biopic in Italia è prevista per il prossimo 23 gennaio 2025.