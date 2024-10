Don Matteo 14, torna Terence Hill?

Abbiamo atteso più di due anni ma finalmente il debutto di Don Matteo 14 è agli sgoccioli. La quattordicesima stagione della fiction campione di ascolti di Rai Uno era infatti inizialmente in programma per lo scorso aprile. La Rai ha deciso però di rimandare il ritorno di Don Massimo, del maresciallo Cecchini e del resto dei personaggi di qualche mese.

Il prossimo giovedì 17 ottobre scatta l’ora X con l’esordio della prima delle 10 serate previste. In questo nuovo ciclo di episodi Raoul Bova assumerà a tutti gli effetti il ruolo che un tempo è stato di Terence Hill.

Al suo fianco uno dei punti fissi della serie: il maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica. E proprio l’attore e comico potrebbe aver regalato uno spoiler su ciò che vedremo nelle nuove puntate. Nel corso della giornata di martedì 9 ottobre Frassica e Bova sono stati ospiti di È sempre mezzogiorno, programma del daytime condotto da Antonella Clerici.

Durante una breve intervista Nino ha parlato delle novità di Don Matteo 14 e, nel farlo, si è lasciato scappare anche la notizia di un possibile ritorno di Terence Hill a Spoleto.

“La new entry c’è la sorella (Giulia, interpretata da Federica Sabatini) poi c’è la ‘new escy’ che è la coppia formata da Anna e Marco. Poi arriva una grande sorpresa, non si sa se il Don Matteo torna…non si sa. Non posso dire niente, il pubblico ci deve seguire in queste 10 puntate“, ha dichiarato l’attore.

Dobbiamo davvero aspettarci un ritorno del Don Matteo originale? O si tratta di una boutade di Frassica? Quel che è certo è che nei prossimi episodi rivedremo, con un ruolo ricorrente, il capitano Giulio Tommasi interpretato da Simone Montedoro.