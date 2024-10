Lunetta Savino è al centro della nuova fiction Rai Libera. Si tratta di una storia che ruota intorno alla misteriosa morte della figlia della protagonista. Insieme a un inaspettato compagno di avventure dovranno tentare di risolvere le indagini. Ecco tutto quello che sappiamo su quando va in onda, sul cast e sulle puntate.

Quando va in onda la fiction Rai Libera?

Se vi state chiedendo quando va in onda la fiction Rai Libera con Lunetta Savino la riposta è molto semplice.

La programmazione è stata fissata per martedì 19 novembre 2024 su Rai 1. L’orario quello delle 21:30 circa. Nel caso in cui la messa in onda dovesse subire delle modifiche saremo i primi a informarvi.

Libera fiction Rai trama

Di cosa parla la fiction Rai Libera? Stando alle anticipazioni sulla trama Lunetta Savino veste i panni di una giudice di origine siciliana, Libera, che oggi lavora nel tribunale di Trieste.

Quindici anni prima ha pianto la morte prematura della figlia Bianca, un lutto avvolto dal mistero a distanza di molto tempo. La protagonista intraprende un viaggio alla ricerca della verità, cercando di non far sospettare nulla alla nipote Clara e all’ex marito nonché vicequestore.

Tutto comincia quando Libera si mette sulle tracce dell’uomo che ritiene responsabile per la morte di Bianca. Questo sospettato diventa il suo alleato più fidato e insieme tentano di risolvere l’indagine. Presto scoprono che la scomparsa della figlia della giudice affonda le sue radici nel tribunale di Trieste e una delle persone di cui si fidava di più potrebbe essere il colpevole.

La regia delle puntate è stata affidata a Gianluca Mazzella. La serie è prodotta da Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura invece è a cura di Mauro Casiragi ed Eleonora Fiorini.

Cast, attori e personaggi

Parlando del cast della fiction Rai Libera con protagonista Lunetta Savino, adesso possiamo andare a scoprire qualche dettaglio in più in merito agli attori che troveremo al suo interno. Purtroppo non sono ancora stati rivelate le news sui nomi dei personaggi:

Lunetta Savino è Libera

è Matteo Martari

Gioele Dix

Claudio Bigagli

Roberto Citran

Monica Dugo

Daisy Pieropan

Non appena avremo altre informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi. Continuiamo però scoprendo dove si possono vedere le repliche delle fiction Rai.

Libera fiction Rai puntate e streaming

Andando in onda su Rai 1, la fiction Libera con Lunetta Savino (già tra i protagonisti di Studio Battaglia) potrà essere recuperata in streaming su RaiPlay.

All’interno della piattaforma gratuita, ovvero non dovrete sottoscrivere un abbonamento, potrete trovare un’ampia gamma di film e serie TV, straniere o italiane.

Quante puntate ha la fiction Libera? Sappiamo che il legal drama italiano avrà un totale di 4 puntate.