Studio Battaglia 3 stagione si fa? News e aggiornamenti

Leila Sirianni | 28 Marzo 2024

Lo Studio Battaglia riaprirà i battenti anche per una stagione 3? Cerchiamo di capire cosa deciderà di fare la Rai con questa amata fiction.

Studio Battaglia 3 stagione si fa? News e anticipazioni

Cosa sappiamo sul futuro della fiction con Lunetta Savino? Sfortunatamente non ci troviamo ancora in possesso di molti dettagli. Il 28 marzo si conclude sul primo canale la seconda stagione e la Rai non si è ancora espressa sul rinnovo.

Da quanto ha debuttato, Studio Battaglia è riuscito a ritagliarsi una fetta di pubblico fedele che segue con attenzione le vicende della famiglia e le loro cause legali. Questo farebbe ben sperare nei confronti di una terza stagione.

Ad oggi, però, non possiamo sbilanciarci oltre. Capiremo solo più avanti se ci sarà ancora spazio per Marina, Anna, Nina e tutti gli altri.

Qualora la Rai dovesse confermare la realizzazione di Studio Battaglia 3 stagione, le puntate continueranno a seguire le protagoniste al lavoro e ai casi trattasi si intrecceranno le loro vite private.

Quando inizia Studio Battaglia 3 stagione

Detto ciò, avrete intuito che ad oggi è impossibile sapere quando inizia su Rai 1 Studio Battaglia 3 stagione, proprio perché ancora non sappiamo se seguiranno nuovi episodi.

Nel momento in cui, però, la Rai dovesse esporsi positivamente a breve, potremmo aspettarci un ritorno in TV per le donne Battaglia verso il 2025. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di un’eventuale stagione 3 di Studio Battaglia dovremmo ritrovare senza problemi Lunetta Savino nei panni di Marina Di Marco in Battaglia. Al suo fianco ci aspettiamo poi il ritorno dei seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Barbora Bobulova è Anna Battaglia in Casorati

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia

Giorgio Marchesi è Massimo Munari

Marina Occhionero è Viola Battaglia

Carla Signoris è Carla Morini in Parmegiani

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia

La fiction è una produzione Palomar in collaborazione con Tempesta e con Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Passando al numero di puntate, attualmente non siamo in grado di dirvi con certezza quante potrebbero essere, dal momento che la realizzazione di Studio Battaglia 3 non è confermata.

Non possiamo nemmeno basarci sul passato, poiché il primo e il secondo capitolo si sono presentati al pubblico con una quantità diversa di episodi. Staremo, dunque, a vedere.

Studio Battaglia 3 streaming

Dove vedere in streaming una potenziale stagione 3 di Studio Battaglia è l’unica informazione di cui disponiamo al momento. Avendo a che fare con una fiction Rai, dopo il debutto in TV ciascuna puntata viene caricata su RaiPlay.

Il servizio in questione è totalmente gratuito e ospita tutti i contenuti originali Rai e non solo, a cui è possibile accedere registrandosi senza la necessità di pagare alcun abbonamento. Al momento sono presenti le prime due stagioni di Studio Battaglia.