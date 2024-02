Studio Battaglia 2 stagione: quando su Rai 1 e puntate

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 13 Febbraio 2024

Fiction Rai

Lo Studio Battaglia torna in attività con la stagione 2: anticipazioni su trama, quando va in onda, cast e streaming delle puntate.

Studio Battaglia 2 stagione anticipazioni sulla trama

La fiction di Rai 1 nasce come adattamento della serie originale The Split, prodotta da Sister Pictures in associazione con Little Chick e distribuita da BBC Studios.

La trama generale segue le vicende di due tra gli studi legali – fittizi – più famosi di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati. A tutto ciò si aggiungono poi le vicissitudini della famiglia Battaglia.

Nella stagione 2 le sorelle avvocate Anna e Nina tornano a lavorare con la madre Marina nel prestigioso Studio Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause, ma per Zander liberarsi di lei sarà più arduo del previsto.

Ritroviamo anche Massimo con cui Anna, nel finale della prima stagione, si

era lasciata andare a una travolgente passione. Per lei, sposata con Alberto da

cui ha avuto due figli, è arrivata l’ora di chiedersi quale sia la scelta giusta.

Cuore del racconto sono come sempre le donne Battaglia, tre divorziste e una neo-sposa, la sorella minore Viola. Quattro donne in diverse fasi della vita, ognuna con i propri sogni e turbamenti.

Se Viola cerca di emanciparsi dalla famiglia, ma si scontra con le difficoltà della vita adulta e con il costo folle degli affitti milanesi, Nina dovrà mettere in discussione quello che credeva di desiderare.

Come nella precedente stagione, in ogni episodio si sviluppa un caso legale

di cui si dovrà occupare lo Studio Zander Battaglia, andando a trattare alcuni

tra i temi più attuali del diritto di famiglia.

Inoltre, Anna sarà alle prese con un delicato e doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare una famosa chef-influencer contro il marito, uomo manipolatore che controlla e gestisce il business che hanno creato.

Quando va in onda su Rai 1 la stagione 2 di Studio Battaglia

Detto ciò, quando va in onda la stagione 2 di Studio Battaglia? Gli appassionati della fiction si staranno probabilmente ponendo questo domanda. Pare che la Rai abbia deciso di riservare al titolo un debutto in primavera.

La data di uscita della prima puntata, infatti, dovrebbe cadere il 26 marzo 2024 nel giro di meno di un mese la storia dovrebbe esaurirsi.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di Studio Battaglia 2 ritroviamo i protagonisti della stagione precedente. Parliamo dei seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Barbora Bobulova è Anna Battaglia in Casorati

Lunetta Savino è Marina Di Marco in Battaglia

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia

Giorgio Marchesi è Massimo Munari

Marina Occhionero è Viola Battaglia

Carla Signoris è Carla Morini in Parmegiani

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia

La fiction è una produzione Palomar in collaborazione con Tempesta e con Rai Fiction. La regia è stata affidata a Simone Spada, mentre la sceneggiatura vede la firma di Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la seconda stagione della fiction Studio Battaglia? La storia si dispiega nell’arco di tre prime serate, che dovrebbero corrispondere ad un totale di 6 episodi. Ci troviamo, dunque, di fronte ad una puntata in meno rispetto al capitolo di esordio.

Studio Battaglia 2 streaming

Dove vedere in streaming Studio Battaglia 2? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.