Martina Pedretti | 28 Marzo 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 29 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 29 marzo 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 29 marzo 2024.

Nella puntata precedente, mentre la morte del padre getta Ida un uno stato di grave prostrazione, Diego è sempre più deciso ad aiutarla a liberarsi dal ricatto di Marina e Diego. Contenta della presenza di Damiano in casa, Rosa fatica a nascondere i sentimenti che ancora prova per il suo ex. Ma come proseguiranno le storie dei nostri protagonisti? Scopriamolo subito con le prossime anticipazioni della puntata in arrivo.

Trama puntata venerdì 29 marzo 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 29 marzo 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: decisa a mettere ordine nei suoi sentimenti, Rossella riceve un invito che potrebbe aiutarla a chiarirsi un po’ le idee. Raffaele, preoccupato per l’agire impulsivo di Diego, cerca di tenere a freno la sua ostilità verso Ferri mentre Filippo e Serena trovano finalmente il modo di far tornare il sorriso a Irene.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 29 marzo 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.